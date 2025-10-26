為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖土風舞協會交流研習暨健康美容講座 馬公市長黃健忠肯定凝聚力

    2025/10/26 22:39 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣土風舞交流協會，舉行研習交流活動。（馬公市公所提供）

    今年澎湖縣土風舞協會「土風舞交流研習暨健康美容講座」，今（26）日在馬公市公所3樓禮堂熱鬧舉行。活動由榮譽理事長陳春梅、理事長蔡月美共同籌劃，集結各社區土風舞與媽媽舞蹈班交流展演，並邀請澎湖縣社區大學服務活動樂團帶來音樂演出，以及專業講師陳麗如老師帶領的毛巾操，讓參與者在舞蹈與音樂中兼顧運動養生與文化交流。

    馬公市長黃健忠表示，看見媽媽舞蹈班與社區學員以舞蹈展現自信與美麗，令人深刻體會「健康就是最大的幸福」。他特別感謝榮譽理事長陳春梅、理事長蔡月美多年來的用心付出，讓協會成為社區活力的泉源。他指出，舞蹈不僅帶來健康，更串起人與人之間的情感，市公所將持續做堅強的後盾，支持協會推動多元活動，讓市民在藝文氛圍中獲得快樂，也在運動中找到力量。

    榮譽理事長陳春梅表示，協會一路走來，始終秉持推廣舞蹈與養生的初心，陪伴居民走進舞蹈的世界；理事長蔡月美則強調，這次特別結合音樂與健康講座，就是希望讓大家在舞蹈之外，也能收穫更全面的身心健康。

    澎湖縣政府社會處長周柏雅也到場致意，肯定協會在推動社區健康與文化交流方面的努力，並期勉持續將舞蹈藝術與健康理念帶給更多民眾。今日活動在舞蹈、音樂與運動交織下圓滿進行，現場洋溢活力與笑聲，不僅展現了社區的凝聚力，也傳遞了「舞動健康、樂在生活」的理念。

    土風舞協會提倡正常交流，讓會員正常娛樂。（馬公市公所提供）

