2025若鯉品評會逾500錦鯉中壢競美 楊秋金奪全體總冠軍

中華愛鯉協會舉辦「2025若鯉品評會」，桃園市長張善政（前右）出席活動，鼓勵發展錦鯉養殖產業。（記者李容萍攝）

桃園市新屋、觀音區為錦鯉生產養殖及飼育錦鯉愛好家最密集的地區，中華愛鯉協會今（26）日在中壢區中原文創園區舉辦「2025若鯉品評會」，這場台灣錦鯉產業盛事吸引逾500尾錦鯉同場比美，出賽錦鯉中最小為15公分國產小錦鯉，最大則是63公分日本純正血統錦鯉。

中華愛鯉協會理事長李孟哲說明，錦鯉養殖源自中國，19世紀經由日本專業培養後，從原本食用魚變種演化為觀賞用的「御三家」，成為世界級觀賞魚種，更曾在日本創下單尾拍賣價高達2億300萬日圓天價，成為世界單價最高魚類。大會期望透過活動舉辦來推動錦鯉飼養風氣，增加親子同樂，同時也推廣健康休閒活動。

請繼續往下閱讀...

李孟哲說，2025若鯉品評會參賽魚區分2組，囊括6品種、10部別（體長公分），總計500隻以上若、幼鯉魚參賽。賽事分為A、B兩組，A組為傳統「御三家」，包含「紅白」、「大正三色」以及「昭和三色」等；B組則有「寫類」、「光類」以及「其他類」進行綜合評比。若鯉品評會主要以63公分以下未成年錦鯉為主，有別於成年錦鯉品評會採用桶裝審查，若鯉賽則採用袋審平放方式評選。

比賽結果由桃園市愛鯉協會理事長楊秋金獲得全體總冠軍，他說，10多年前開始愛上養殖錦鯉，要養出漂亮錦鯉首要講求水質，軟水養出好水質才能養出健康、漂亮的錦鯉。

桃園市長張善政出席活動表示，桃園新屋及觀音區的錦鯉養殖產業，不僅在北台灣具有關鍵地位，更是全國養殖產業重要據點與潛力消費市場。今年能在桃園舉辦全國性品評會別具意義，地點在中原文創園區假日有很多人潮，可以看到養殖錦鯉增進生活品質與情趣。明年11月全國大賽將再度於桃園舉行，希望如此生活高雅的品味可以在桃園培養起來、並擴展到全國，讓辛苦養殖錦鯉的愛好者可以找到更大的市場。

中華愛鯉協會26日舉辦台灣錦鯉產業盛事「2025若鯉品評會」，逾500尾若、幼鯉魚參賽。（記者李容萍攝）

桃園市新屋、觀音區為錦鯉生產養殖及飼育錦鯉愛好家最密集的地區。（記者李容萍攝）

賽事分為A、B兩組，B組有「寫類」、「光類」以及「其他類」進行綜合評比。（記者李容萍攝）

若鯉品評會主要以63公分以下未成年錦鯉為主，有別於成年錦鯉品評會採用桶裝審查，若鯉賽則採用袋審平放方式評選。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法