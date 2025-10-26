王姓獸醫師無執照》非洲豬瘟診斷、用藥錯誤 台中老農一肩扛

台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，市府23日緊急撲殺防疫。（市府提供）

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，台中市農業局疫調清查發現王姓獸醫師未申請獸醫執業執照，依規定不得填發診斷書、處方或開具證明文件，王姓獸醫可能涉及違反獸醫師法。農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助調查。陳姓老農今天回應表示，他從未說過王姓獸醫師開診斷書或處方，他只是向王姓獸醫師購買小豬施打的疫苗，懷疑豬隻感染放線桿菌胸膜肺炎，是他依據30多年的飼養經驗判斷，並自己替豬隻注射之前購買留下的藥物，至於藥品是向誰購買或何時購買，他則表示，記不得了。

台中市政府農業局進行疫調，釐清豬場與獸醫通報過程，經台中市動保處調查，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但未申請獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助調查。

陳姓老農今晚接受記者電話採訪時表示，王姓獸醫師只是販售小豬施打的疫苗給他，不是他的朋友；他見豬隻流鼻血，根據養豬30多年的經驗，自行研判豬隻可能感染放線桿菌胸膜肺炎，並利用之前留下的藥劑為豬隻施打治療，結果沒效。老農強調，王姓獸醫師並未開立診斷或處方，他沒遇過非洲豬瘟，不知會這麼嚴重，至於藥品來源，他說2、3年前買的，忘記向誰買的了。

