為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    王姓獸醫師無執照》非洲豬瘟診斷、用藥錯誤 台中老農一肩扛

    2025/10/26 20:26 記者歐素美／台中報導
    台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，市府23日緊急撲殺防疫。（市府提供）

    台中梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，市府23日緊急撲殺防疫。（市府提供）

    台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，台中市農業局疫調清查發現王姓獸醫師未申請獸醫執業執照，依規定不得填發診斷書、處方或開具證明文件，王姓獸醫可能涉及違反獸醫師法。農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助調查。陳姓老農今天回應表示，他從未說過王姓獸醫師開診斷書或處方，他只是向王姓獸醫師購買小豬施打的疫苗，懷疑豬隻感染放線桿菌胸膜肺炎，是他依據30多年的飼養經驗判斷，並自己替豬隻注射之前購買留下的藥物，至於藥品是向誰購買或何時購買，他則表示，記不得了。

    台中市政府農業局進行疫調，釐清豬場與獸醫通報過程，經台中市動保處調查，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但未申請獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助調查。

    陳姓老農今晚接受記者電話採訪時表示，王姓獸醫師只是販售小豬施打的疫苗給他，不是他的朋友；他見豬隻流鼻血，根據養豬30多年的經驗，自行研判豬隻可能感染放線桿菌胸膜肺炎，並利用之前留下的藥劑為豬隻施打治療，結果沒效。老農強調，王姓獸醫師並未開立診斷或處方，他沒遇過非洲豬瘟，不知會這麼嚴重，至於藥品來源，他說2、3年前買的，忘記向誰買的了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播