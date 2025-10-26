為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    為彰化肉圓、爌肉飯請命！王惠美盼中央補助小吃業者

    2025/10/26 20:21 記者劉曉欣／彰化報導
    台灣確認檢出首例非洲豬瘟病毒，今天（26日）宣布全國禁運、禁宰豬隻再延長10天，彰化美食的肉圓、爌肉飯等業者首當其衝。（資料照）

    彰化是爌肉飯王國，美味無與倫比。（民眾提供）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣確認檢出首例非洲豬瘟病毒，今天（26日）宣布全國禁運、禁宰豬隻再延長10天，彰化美食的肉圓、爌肉飯等業者首當其衝！彰化縣長王惠美今天對中央提出，希望能夠給小吃美食相關業者補助或是協助；中央表示研議後再報告配套方案。

    王惠美今天參加行政院召開的非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議，由行政院長卓榮泰擔任召集人，與各縣市團隊人員進行視訊會議。王惠美表示，全民都期待能夠妥善處理廚餘，達成「零疫情」目標。

    王惠美強調，為避免化製車出入造成養豬場破口，希望農業部能夠補助冷凍設備經費，也能夠提供免息貸款或是週轉金；有關廚餘部分，盼能予以經費協助興建多元處理設備。

    王惠美指出，為了防堵疫情，彰化縣全面完成560場養豬場疫調工作，確認全數正常；5場關聯場的檢驗結果全部陰性；針對全縣33家廚餘養豬業者，也全面停止使用廚餘養豬，全縣各清潔隊所收廚餘一律送交焚化爐處理。

