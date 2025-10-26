台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》來自5國10組火舞表演團隊帶來演出。（台南市文化局提供）

台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》，來自5國10組火舞表演團隊、6組潮流樂團熱力點燃漁光島，精彩展演結合漁光島獨特地景，帶來刺激感官的震撼饗宴，10月24至26日為期三天的活動吸引逾22萬人次登島參觀。

首日的GALA SHOW《火神盃》國際邀請賽，展現火舞競技與創意交融的震撼舞台；次日晚間以漁光島為靈感，與國際藝術家跨國共製大型火舞劇場《火神祭》，融合劇場敘事、搖滾國樂與現代音樂，打造極具儀式感的沉浸式體驗；壓軸節目由即將成真火舞團帶來《火爾摩莎 Firemosa》兒童劇，以溫暖節奏為三日活動畫下精彩動人的句點。

文化局長黃雅玲指出，活動內容百花齊放，不僅有6組獨立樂團接力熱情開唱，搭配火光映照落日的唯美火舞遊行，每個晚上更由不同的火舞主秀照亮夜空；這不只是表演，更是深刻的城市文化體驗，展現出漁光島海洋文化的生命力與多樣性。

市長黃偉哲表示，漁光島過往曾有台南秘境之稱，近年在漁光島藝術節、生活節等口碑爆棚的節慶風潮帶動下，已成為聞名全國的熱門景點；此次國際火舞藝術節再次透過藝文展演展現漁光島迷人的自然地景，並且首次串聯連安平區白天及夜間藝文行旅遊程，強力帶動地方觀光產業發展。

國際火舞藝術節圓滿閉幕，3天湧入逾22萬人次。（台南市文化局提供））

