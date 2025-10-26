豬隻禁宰再延10天 草屯豬腳店以週休3天因應

草屯鎮東泰霸王豬腳因有庫存而照常營業，但是本週將日休3日，因應延長豬隻禁宰10天。（記者陳鳳麗攝）

台中爆非洲豬瘟豬隻禁宰禁運5天，南投縣的豬肉攤大多休市，而以豬肉為主材料的便當、小吃店有庫存的還照常營業，行政院長卓榮泰今再宣布禁宰10天，草屯鎮賣豬腳便當店家將從本週起週休3天、每日販售量減2/3來因應，業者表示，每週還是維持營業，以減少對對主顧客的影響。

台中爆發非洲豬瘟後，中央與地方政府展開防堵，上週行政院宣布豬隻禁運禁宰5天，南投縣的市場豬肉攤販都休市，小吃店或便當店若無豬肉庫存，就停售排骨、白切肉等料理，另草屯鎮有製麵店也在禁宰豬隻後暫停做水餃皮，自繪停售水餃皮海報的製麵業者洪健昌說，水餃大多以豬絞肉為內餡，包水餃的很少，因此停做水餃皮，會等到恢復販售豬肉再做水餃皮出售。

草屯鎮知名的東泰霸王豬腳豬腳，在台中爆發非洲豬瘟疫情後，因先前庫存材料充足，因此到今天都照常營業，僅減少豬腳販售量，但因庫存貨日漸減少，加上行政院宣布禁宰再延10天，業者決定在未恢復豬隻販售前，將週休3日，即在原本週二公休日再加週三、週四店休，且營業日的豬腳供應量為平日的1/3，另排骨則只賣中餐，業者說，先度過本週再決定下週是否要再調整因應方式。

草屯有製麵店因應豬隻禁宰，停止做水餃皮，業者洪健昌還自繪海報公告。（記者陳鳳麗攝）

