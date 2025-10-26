為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬隻禁宰再延10天 草屯豬腳店以週休3天因應

    2025/10/26 20:01 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮東泰霸王豬腳因有庫存而照常營業，但是本週將日休3日，因應延長豬隻禁宰10天。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮東泰霸王豬腳因有庫存而照常營業，但是本週將日休3日，因應延長豬隻禁宰10天。（記者陳鳳麗攝）

    台中爆非洲豬瘟豬隻禁宰禁運5天，南投縣的豬肉攤大多休市，而以豬肉為主材料的便當、小吃店有庫存的還照常營業，行政院長卓榮泰今再宣布禁宰10天，草屯鎮賣豬腳便當店家將從本週起週休3天、每日販售量減2/3來因應，業者表示，每週還是維持營業，以減少對對主顧客的影響。

    台中爆發非洲豬瘟後，中央與地方政府展開防堵，上週行政院宣布豬隻禁運禁宰5天，南投縣的市場豬肉攤販都休市，小吃店或便當店若無豬肉庫存，就停售排骨、白切肉等料理，另草屯鎮有製麵店也在禁宰豬隻後暫停做水餃皮，自繪停售水餃皮海報的製麵業者洪健昌說，水餃大多以豬絞肉為內餡，包水餃的很少，因此停做水餃皮，會等到恢復販售豬肉再做水餃皮出售。

    草屯鎮知名的東泰霸王豬腳豬腳，在台中爆發非洲豬瘟疫情後，因先前庫存材料充足，因此到今天都照常營業，僅減少豬腳販售量，但因庫存貨日漸減少，加上行政院宣布禁宰再延10天，業者決定在未恢復豬隻販售前，將週休3日，即在原本週二公休日再加週三、週四店休，且營業日的豬腳供應量為平日的1/3，另排骨則只賣中餐，業者說，先度過本週再決定下週是否要再調整因應方式。

    草屯有製麵店因應豬隻禁宰，停止做水餃皮，業者洪健昌還自繪海報公告。（記者陳鳳麗攝）

    草屯有製麵店因應豬隻禁宰，停止做水餃皮，業者洪健昌還自繪海報公告。（記者陳鳳麗攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播