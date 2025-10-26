鬆口氣！ 嘉義縣4高風險豬場檢驗全都陰性

嘉義縣長翁章梁率團隊參與行政院長卓榮泰主持非洲豬瘟災害應變中心視訊工作會議。（嘉義縣政府提供）

非洲豬瘟疫情爆發後雖未出現新疫情，但料敵從嚴，行政院長卓榮泰今決定再延長10天禁宰禁運措施，養豬戶人人自危，稍有異常就通報，嘉義縣有4座高風險豬場雖未達警戒值，縣府仍主動採檢，結果傍晚出爐都是陰性，讓相關人員鬆了口氣。

今日下午由卓揆主持的非洲豬瘟災害應變中心視訊工作會議，邀全國各縣市首長及相關單位參與，會中報告各地疫情處置進展，並針對需要協助的事項提供即時反應。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣長翁章梁表示，若以3個月防疫期來看，希望中央能針對地方政府在消毒、防疫物資上的需求提供支持，並呼籲中央慎重考慮全面禁止廚餘養豬政策。

翁章梁在視訊會議報告中指出，嘉義縣有234家養豬場，養豬總數達23.8萬頭，皆已完成疫調，結果都正常，強調縣府積極監控化製場的數字變動，若發現異常的豬隻死亡數量，將立刻進行採檢。縣府並與養豬業者保持密切聯繫，設有24小時通報專線，要求業者配合報告異常情況，絕不容許隱匿。

翁章梁也呼籲中央慎重考慮全面禁止廚餘養豬，指該措施可能會促使養豬業者面臨轉型需求，亟需討論、解決相關轉型補助問題。

嘉義縣養豬協會常務監事林志達強調，廚餘是病毒來源之一，包括醫院的廚餘可能會有流感、新冠肺炎病毒等，因而廚餘控管難度高，萬一有所疏漏就會釀禍，所以，他個人堅持豬隻不能吃廚餘。

嘉義縣長翁章梁希望中央能針對地方政府在消毒、防疫物資上的需求提供支持。（嘉義縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法