新北勞工之星總決賽今登場 3組歌王、歌后誕生

新北市勞工之星歌唱大賽今天登場，勞工局長陳瑞嘉（中）頒發獎盃和獎金表揚各組選手。（記者賴筱桐攝）

新北市勞工局今（26）日在市府6樓大禮堂舉行「114年勞工之星歌唱大賽」總決賽，選手們展現絕佳唱功，經評審團評分與激烈討論，3組歌王、歌后誕生。勞工局長陳瑞嘉頒發獎盃和獎金表揚各組選手，同時頒發「優勝」給11至20名進入複賽的選手，鼓勵喜歡唱歌的勞工朋友保持熱情與夢想。

陳瑞嘉致詞指出，「勞工之星」迄今邁入第19年，累積近萬名勞工站上舞台，展現對音樂的熱愛與生命能量。他表示，勞工朋友平時辛勤打拚，能在音樂中找到共鳴與紓壓的出口，是比賽最珍貴的意義，今年邀請貴賓與歷屆冠軍共同演唱〈男人情女人心〉，為參賽者加油。

實力堅強的「魅力之星」組，選手謝春德第4度參賽，過去曾拿下亞軍和季軍，今年他演唱〈時也運也命也〉，用深厚、有感情的嗓音征服評審，終於奪冠順利「畢業」；來自花蓮的陳建誠演唱江蕙的〈金針花〉，極富感情的男性聲線，展現歌曲的差異化層次，獲得第2名佳績。

「活力之星」組陳昱揚演唱蕭敬騰的〈皮囊〉，用無懈可擊的高音炸裂全場，可惜轉換到低迴旋部分，一度失聲鎖喉，錯失奪冠契機；擔任東南科技大學表演藝術系戲劇老師的鄭舜文，演繹〈BangBang〉，2名學生扮演舞者，展現不凡魅力。

在「移工之星」組去年獲得亞軍的鄭康亮說，今年再次入圍決賽，「感覺有點像來『交功課』」，改進評審老師提醒的缺點，他以〈香水有毒〉奪下冠軍；來自菲律賓的蜜卡，在宜蘭擔任廠工，來台僅1年、不黯國語，決賽以蕭亞軒〈錯的人〉取得第3名佳績。

本屆評審團由丁曉雯領銜，邀集左光平、馬靚辳、陳宏宇及欒克勇等音樂界人士共同擔任評審。丁曉雯表示，今年選手展現高度專業與豐富情感，無論音色控制或舞台表現，都令人驚艷。

新北市勞工之星歌唱大賽邁入第19年，幫助喜歡唱歌的勞工朋友實現夢想。（記者賴筱桐攝）

新北勞工之星歌唱大賽決賽今天登場，親友團為選手們加油打氣。（記者賴筱桐攝）

