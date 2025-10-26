虛擬健保卡》看病也能「嗶」手機 忘帶健保卡不再尷尬

健保署推動「虛擬健保卡」，透過手機健下載虛擬健保卡，功能等同實體卡。（記者蔡淑媛攝）

健保署推動「虛擬健保卡」，透過手機出示虛擬健保卡的QR Code，到後診報到。（記者蔡淑媛攝）

門診時醫師透過授權認證，如同實體卡能讀到患者的雲端藥歷等就醫資料（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／專題報導〕手機就是健保卡、看病免帶卡！健保署推動「虛擬健保卡」，只要透過手機健保快易通申請通過，就能用手機看病，虛擬卡功能等同實體卡，一支手機搞定，不用再怕忘記或遺失帶健保卡，還能授權家人陪病使用等多功能，不過實施三年，礙於看診及就醫習慣，醫療院所也使用有限，民眾使用量不到1％。

民眾申辦虛擬健保卡，透過手機即可申請和使用，達到與實體卡完全相同的作用與便利性，避免忘記攜帶實體卡片，須回醫院補卡、押金等困擾，相當便利；也減少解決卡片毀損、讀取不到晶片等問題，並具備完善的個資保護機制，掃描使用一次性QR Code在5分鐘後就會失效，避免有人截圖使用，保障資安；且有授權功能，可將長輩或15歲以下子女的虛擬健保卡綁定在自己手機上，方便協助就醫或領藥。

健保署也進一步運用於居家照護、遠距醫療等場域。

健保署中區業務組長丁增輝表示，中彰投地區截至今年八月，已有逾13.6萬人持有虛擬健保卡，近200家特約醫療院所提供虛擬健保卡服務，替近四萬人次民眾提供醫療，服務人次最多前三名分別為中國醫藥大學附設醫院、光田醫院、宏仁醫院。

虛擬健保卡使用率不高，主因是醫師或民眾仍習慣使用實體卡，在醫學中心、區域及地方醫院大多能使用，但民眾有數位落差，手機設備等問題，仍推動不易。

申請虛擬健保卡過去被詬病申請操作不便利，讓長輩卻步，現在健保署已優化申請和授權程序，五大步驟方便開通，審核約兩天時間內，就醫搭配身分證件就能馬上就醫使用。

虛擬健保卡目前仍主要使用在醫院，以中區參加為四家醫學中心等六十多家醫院，診所及一百多家，診所端不到一成，除了主因是醫病習慣使用實體卡，對於診所要另外建置讀取虛擬卡的系統及設備維護，加上看診時民眾出示虛擬卡QR Code圖片以提供醫事人員掃描讀取，並等待回覆，對於講究看診效的診所，意願較低。

丁增輝表示，健保署則優化健保卡讀取系統，更新6.0版，同時支援實、虛卡，希望提高診所普及率。他也說，健保署將健保卡定位為就醫憑證，不是身分證明文件，但發現電商平台蝦皮也將虛擬健保卡作為取貨的身分證明文件。

健保署推動「虛擬健保卡」，只要透過手機健保快易通申請通過，就能用手機看病，功能等同實體卡。（記者蔡淑媛攝）

虛擬健保卡功能等同實體卡，一支手機搞定，不用再怕忘記或遺失帶健保卡，還能授權家人陪病使用等多功能。（記者蔡淑媛攝）

虛擬健保卡現在健保署已優化申請和授權程序，5大步驟方便開通，審核約2天時間內，就醫時搭配身分證件就能馬上就醫使用。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法