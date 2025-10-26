為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜縣84養豬場零確診、梧棲豬肉未流入 林茂盛：配合中央嚴守防線

    2025/10/26 20:04 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右）參加非洲豬瘟中央災害應變中心視訊會議，向行政院長卓榮泰報告宜蘭縣防疫執行情形。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右）參加非洲豬瘟中央災害應變中心視訊會議，向行政院長卓榮泰報告宜蘭縣防疫執行情形。（宜蘭縣府提供）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟造成各界恐慌，宜蘭縣政府今天（26日）晚間發新聞稿指出，全縣84家養豬場、化製場，經採樣稽查皆為陰性，縣府衛生局確認傳出疫情的台中廚餘養豬場豬隻及加工品，並未進入宜蘭。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛今天參加非洲豬瘟中央災害應變中心視訊會議，向行政院長卓榮泰報告宜縣防疫執行情形，表示全力支持中央防疫決策。林茂盛說，宜縣有84場養豬場，已完成103場次訪視稽查，目前沒有異常，使用廚餘養豬的10場養豬場無違規情形，另縣府昨天針對化製場採樣9場11件檢體送驗都為陰性。

    宜縣各級學校營養午餐即日起到11月底暫停使用溫體豬肉，改採CAS合格冷凍豬肉、或其他安全蛋白質來源，林茂盛建議中央研議補貼措施，協助養豬戶及肉商穩定經營。

    中央視訊會議結束後，林茂盛邀集縣府相關局處主管召開應變會議，指示農業單位對豬隻異常死亡保持高度敏感、即時通報，農業處與環保局加強橫向聯繫，嚴守疫情防線，環保局則配合防疫作業，針對事業廚餘處理加強查核管理。

    林茂盛呼籲鄉親，切勿食用來路不明肉品，應選購來源清楚、標示完整且符合規定的豬肉，縣府將持續與中央密切合作，守護宜蘭縣食安，讓縣民吃得安心。

