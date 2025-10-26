非洲豬瘟》神預言！彰化南瑤宮今年六畜籤抽到小凶 獸醫市長提醒這點

彰化南瑤宮今年大年初一抽出的四季籤，由管理人、彰化市長林世賢來代表博杯。（彰化南瑤宮提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣爆發首例非洲豬瘟，也讓彰化市南瑤宮今年大年初一的四季籤跟著爆紅，因為當天「博杯」的「六畜籤」就說明今年畜牧業是「小凶」。南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，在防範病毒的關鍵期，不只豬肉廚餘要打包回收，連豬骨頭都不要丟到垃圾桶！

林世賢指出，每年大年初一都會抽出四季籤，今年六畜籤的籤詩為「明珠失手中、美玉被塵蒙、卡和應難得、行人信未通」，當時就籤詩內容就提醒相關產業可能會遭遇障礙，必須加強風險管理，來面對挑戰。

由於林世賢是獸醫出身，他強調，這次台灣首次發現非洲豬瘟，雖然人畜不會互相傳染，但民眾務必做到豬肉相關製品都要審慎處理，豬肉的廚餘要確切回收，由清潔隊交到焚化爐來焚燒，而豬骨頭也不要大意，務必全數丟到垃圾桶，由清潔隊送到焚化爐。

林世賢指出，國人喜愛旅遊，中國是非洲豬瘟的疫區，民眾從中國返台之前，如有食用豬肉餐點，應使用牙線來剔乾淨，避免把肉渣帶回台灣，雖然這看起來很微小，但面對病毒就不容許一點點的僥倖，尤其彰化市是肉圓、爌肉飯的美食重鎮，對抗病毒，每個人都可以盡一份心力。

