光榮社區西嶼人文地質教育活動熱鬧展開 馬公市長黃健忠與民同樂

走讀西嶼，對於馬公市民是新鮮體驗。（馬公市公所提供）

光榮社區發展協會今（26）日舉辦「西嶼鄉人文地質教育活動」，共動員4輛遊覽車、近120位居民踴躍參與。活動自光榮社區活動中心啟程，行程安排通樑古榕、跨海大橋、二崁聚落、大菓葉玄武岩及外垵三仙塔，帶領居民走入自然景觀與文化聚落，寓教於樂，氣氛熱烈。

馬公市長黃健忠特地到場致意。他表示，社區透過戶外教育活動，能讓居民在親身體驗中更深入理解澎湖的人文與地質特色，不僅增長見聞，更凝聚社區向心力。他指出，市公所將繼續協助各里推動多元型態的學習活動，讓市民在生活中能夠不斷探索與成長，這正是建構友善社區重要基礎。

光榮社區理事長藍白玲指出，這次活動精心規劃5大景點，從古榕樹到傳統聚落，從橋樑建設到自然奇觀，帶給居民全方位的體驗。她強調，社區致力於推動人文教育與關懷服務，希望居民能在旅程中獲得啟發，並將所見所學帶回日常生活，讓社區更具活力。

馬公市民代表黃旭輝全程陪同。他表示，能與居民一同參與活動，見證大家的熱情交流，是身為民意代表最珍貴的時刻。他強調，陪伴不只是形式，更是對居民需求的回應；未來將持續傾聽基層聲音，推動更多貼近生活的建設與服務。馬公市民代表會副主席莊國輝也到場致意。他指出，光榮社區展現出強大的凝聚力，活動兼顧學習、休閒與交流，對促進社區發展具有正面意義。他表示，代表會將持續支持社區建設與市政推動，攜手市公所共同為居民營造更美好的生活環境。

馬公市光榮社區，進行西嶼人文地質之旅。（馬公市公所提供）

