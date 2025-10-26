「桃園花彩節」來鳳飛飛故鄉 大溪結合音樂意象打造繽紛花海

2025桃園花彩節以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造美拍裝置。（記者李容萍攝）

桃園大溪是已故「帽子歌后」鳳飛飛的故鄉，「2025桃園花彩節」11月1日至9日在大溪月眉休閒農業區舉行，今年以「花彩飛揚」為主題，結合鳳飛飛的經典形象與音樂元素，以繽紛花海與創意裝置交織出浪漫氛圍，邀請遊客享受秋日限定美麗旅程，在視覺與聽覺饗宴中感受農村之美。

市府農業局長陳冠義表示，今年花田總面積約13公頃（包含農民創意花田7.28公頃及花田圖騰區5.73公頃），種植大波斯菊、百日草及景觀向日葵的繽紛花田，在地農民化身大地彩繪藝術家，在休耕農地揮灑色彩，描繪出一幅幅充滿創意的花卉圖騰。展區設置以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的拍照裝置，包括「追夢花境」、「追夢帽廊」與融入鞦韆功能「飛飛帽下的記憶」，另有以歌曲為靈感的「好好愛我」、「我是一片雲」、「飛向彩虹」及「飛飛卡麥拉」等互動作品，營造專屬大溪的音樂花田場景。

活動期間舉辦多場音樂演出，11月1日開幕式邀請偶像男團ARKis現場同樂，11月2日花田音樂會邀集金曲歌王許富凱、蕭煌奇與長榮交響樂團、尋人啟事人聲樂團跨界演出；11月7日金曲歌后朱海君溫暖獻唱，11月8日金鐘歌王殷正洋、南方二重唱與桃園市國樂團帶來經典民歌音樂會，卡司堅強。

現場周邊像是山豬湖生態親水園區、中庄吊橋等，適合安排一日遊，上午可以漫步花彩節現場，午後漫步周邊景點。大溪月眉休閒農業區也有相關體驗活動，線上報名資訊可查詢「大溪月眉休閒農業發展協會」臉書，活動現場設有攤位可品嘗大溪豆干、在地美食；如果覺得一天玩不夠，還可在大溪住一晚，當地有特色民宿可以入住，感受農村入夜恬靜氣息，忘卻生活紛擾。

活動期間規劃區內交通接駁車，大溪警分局於11月1日至11月9日上午8點到晚上6點執行交通管制，月湖路至信義路525巷單向通行並禁止路邊停車，月眉路設置行人徒步區，未出示通行證車輛禁止進入；大型遊覽車於武嶺橋及月湖路交接路口進出場，禁止進入月眉路與信義路525巷。開車優先停於區內月眉停車場，若滿位建議改往區外大溪橋頭停車場、中庄左岸停車場。

「桃園花彩節」11月1日至9日在大溪月眉休閒農業區舉行，今年以「花彩飛揚」為主題，結合鳳飛飛的經典形象與音樂元素。（記者李容萍攝）

展區設置以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的拍照裝置。（記者李容萍攝）

2025桃園花彩節今年花田總面積約13公頃。（記者李容萍攝）

在地農民化身大地彩繪藝術家，在休耕農地揮灑色彩，描繪出一幅幅充滿創意的花卉圖騰。（記者李容萍攝）

