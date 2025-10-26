週二北基宜局部大雨 東北季風週五報到再降溫

未來1週天氣預測。（氣象署提供）

未來1週天氣主要受東北季風影響。中央氣象署預報，桃園以北及東半部有雨，雨勢多時擴及竹苗，天氣感受也較涼；週四（30日）短暫回溫一天，隔日又有新一波東北季風南下，氣溫再降，再下週有機會降至「1字頭」。中南部則要留意日夜溫差8至10度。

氣象署預報員劉沛滕表示，未來1週受東北季風影響期間，桃園以北及東半部局部降雨；週二搭配華南雲系東移，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區局部大雨，中部也有零星降雨。

請繼續往下閱讀...

週三降雨稍減，但宜蘭仍要留意局部大雨。週四東北季風減弱，雨勢相對再減弱，東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，大台北西側及桃園以南地區短暫一天太陽露臉，主要為多雲天氣。

週五新一波東北季風報到。週五、週六桃園以北及東半部局部短暫雨。下週日（11月2日）水氣再增加，北部及東半部降雨。

溫度方面，劉沛滕指出，未來1週中南部日夜溫差達8至10度，白天高溫可達30度，清晨夜間中部22至23度，南部24至25度。北部明天週一（27日）至週三清晨夜間21至22度，白天24度；週四清晨夜間23度，白天回溫至28度；週五降溫，清晨夜間22、23度，白天降至25度；週末再降溫，清晨夜間可降至20度，白天23至25度。

劉沛滕提醒，沿海留意2至5米浪高，部分沿海空曠地區注意8級強陣風。距離新一波東北季風還有一段時間，強度尚有不確定性，但預計11月東北季風可能會讓台灣整體氣溫再下降，氣溫是否降至「1字頭」要再觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法