改飼料養豬 陳其邁建議中央推生質能源、加強廚餘去化

高雄市長陳其邁今主持非洲豬瘟應變會議。（記者陳文嬋攝）

高雄市長陳其邁今天下午主持非洲豬瘟應變會議，並與行政院長卓榮泰視訊，他建議中央強化廚餘再利用，推動生質能源發電，發展循環經濟，提供多元去化管道，讓各縣市政府轉化飼料養豬更順暢。

陳其邁表示，現在禁止廚餘養豬，廚餘去化管道包括焚化爐、堆肥或掩埋，換句話說，廚餘不會進到養豬飼料、就不會傳染其他豬隻，不會再造成另一波感染，加上延長禁運禁宰10天，總計15天就是潛伏期，只要台灣豬隻不再發病，意味傳染到此為止，台中梧棲養豬場將成為個案。

請繼續往下閱讀...

他向中央說明2個部分很重要，包括溯源追查豬隻感染源，若從清潔隊可能是家戶垃圾，有可能進口豬肉進到廚餘造成豬隻感染，決戰境外變成很重要，應強化邊境管理，加強團購、網購管控。尤其廚餘傳播感染是很重要一環，中央從108年到110年輔導豬農從廚餘餵豬到飼料養豬，補助飼料成本、飼料餵食系統等，應持續推動。他建議中央強化廚餘再利用，從上游減量到下游再利用，推動生質能源發電，發展循環經濟，提供多元去化管道，各縣市政府轉化飼料養豬更順暢，市府也將與中央合作輔導業者。

陳其邁說，大家特別關心豬農，廚餘養豬變成飼料養豬，豬農多養了15天，變成多吃飼料，農民飼料成本增加，且10天後豬量變多，恐造成市場波動，請中央加強市場監控，衍生可能豬農損失，拜託中央能夠補助。他也責成農業局針對肉品市場10天後屠宰供貨提前應變，期間掌握替代雞肉、牛肉等供貨情況，監控市場供需狀況，並穩定市場價格；學校營養午餐不能吃豬肉，其他肉品供應必須符合安全規範。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法