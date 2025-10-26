沒了？彰化排隊名店「阿璋肉圓」、「阿三肉圓」暫停營業2週 原因曝光

彰化排隊名店阿璋肉圓宣布將暫停營業兩週。（資料照）

彰化名店阿三肉圓，經常都是大排長龍。（資料照）

彰化排隊名店阿璋肉圓採用當日現宰溫體豬肉來作內餡。（資料照）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣確認檢出首例非洲豬瘟病毒，今天（26日）宣布全國禁運、禁宰豬隻再延長10天，彰化排隊名店「阿璋肉圓」、「阿三肉圓」今天都宣布暫停營業2週，預計11月8日恢復營業，因為肉圓的內餡全採用當天現宰的溫體豬肉，短期無法用冷凍豬肉取代！

「阿璋肉圓」業者施明裕表示，原本就預計庫存備貨賣完就要先暫時休息，加上今天又宣布全國禁運禁宰豬隻再延10天，今天晚上確定肉圓就要賣光光，等於明天（27日）起就要暫停營業，依照目前的進度來看，等到毛豬恢復運宰，最快也要11月8日才能對外營業。

施明裕強調，彰化肉圓的美味精華，就是肉圓皮裡頭的肉餡，全都採取當日現宰台灣溫體豬後腿肉，目前就是希望能夠儘速恢復豬隻運宰，才能夠繼續用最新鮮的溫體豬肉來作成肉圓。

「阿三肉圓」則是在官網公布暫停營業兩週的消息，強調因為該店所使用之「切丁豬後腿肉」，是每日由溫體豬肉商手切至特定規格，短期內無法以市面上現有之冷凍豬肉取代，除了店面將暫停營業兩週，預計11月8日恢復營業，包括官網宅配已付款的訂單也順延出貨。

