    首頁 > 生活

    非洲豬瘟》涉案養豬場未上傳廚餘蒸煮照 中市府僅稽查2次恐失職

    2025/10/26 18:38 記者吳柏軒／台北報導
    環境部長彭啓明。（記者王藝菘攝）

    環境部長彭啓明。（記者王藝菘攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，而涉案的養豬場採用廚餘餵豬，目前懷疑病毒來源就是廚餘，但廚餘要拿來餵豬，需高溫90度並持續蒸煮1小時才能殺菌。這波疫情發生後，中央及地方展開疫調，發現涉案的蒸煮場沒有依規定每日上傳蒸煮照片；而台中市環保局依規定則要每月稽查，卻僅5月及7月有檢查，明顯未落實，恐涉怠忽職守。

    因應疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第38次會議，其中關於病毒流向部分，正在清查，而事證目前指向廚餘，其中涉案養豬場用廚餘餵豬，並由一家廚餘蒸煮場提供，但環境部長彭啓明今表示，蒸煮廚餘有一套SOP流程，每天蒸煮90度1小時，並須每日上傳蒸煮照片到相關系統，後續再由環保局每個月輔導稽查。

    然而，彭啓明指出，事後調取數據發現，該涉案蒸煮場在5月傳照24次，6月僅傳8次、7月傳1次，8月傳0次，已明顯未依規定；而台中環保局依規定則要每月稽查1次，但環保局僅5月、7月各去稽查一次，也違反環境部的規定。

    台中市議員江肇國也在臉書提及廚餘蒸煮的稽查有疏失，提到中市農業局10月14日去案例場看出，環保局隔天才又火速去查廚餘蒸煮場，回顧今年環保局只去4次，明明該場連續4個月未依規定上傳影像，卻未依規定稽查也無裁罰，痛批盧市府選擇不查、不罰、不管，若病毒真的來自廚餘，那就是中市環保局嚴重失職。

