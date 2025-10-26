台北客家義民嘉年華挑擔踩街 主祭替花蓮災區祈福

台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

台北市長蔣萬安挑擔踩街。（記者蔡愷恆攝）

首度來台演出的日本YOSAKOI躍動舞團擔綱進行開幕表演。（記者叢昌瑾攝）

台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕2025台北客家義民嘉年華於25日至27日在中正紀念堂兩廳院藝文廣場隆重登場，今（26）日上午舉行挑擔踩街與主祭大典。由台北市長蔣萬安、客委會主委吳文德，以及曾任客委會主委的環保局長徐世勲、青年局長周羿希領隊，從台北市客家文化主題公園出發，前往兩廳院廣場舉辦「主祭大典」，由蔣萬安親自上香，並由吳文德恭誦祈禱文，替花蓮光復災區祈福，傳達「義民護民、同心祈福」的深切祝願。

蔣萬安全程以客語致詞，「今年我們又在台北客家義民嘉年華見面了！」他開心地說，台北客家越來越國際化、年輕化，看到這麼多青年、家庭、團體一起參與，讓整個城市充滿活力與感動。

今年以「忠義您 客讚」展現的忠義精神，以及都會客家新魅力，感受客家都會新魅力，更邀請日本的YOSAKOI演舞團熱情，象徵義民從在地延伸至國際。

今天晚間還會有「藝文晚會」，以「忠義您 客讚」為主題，結合火舞、國樂與客語流行音樂，邀請青鳥合唱團、采風樂坊、搏逗兄弟及代言人林芯儀輪番演出，運用光影與音樂交織，展現義民精神在都會舞台的全新詮釋。明早則會舉辦「送神典禮」，替義民嘉年華畫上完美句點。

台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

外國朋友前來參與。（記者叢昌瑾攝）

台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法