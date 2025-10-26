為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街 主祭替花蓮災區祈福

    2025/10/26 17:59 記者蔡愷恆／台北報導
    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長蔣萬安挑擔踩街。（記者蔡愷恆攝）

    台北市長蔣萬安挑擔踩街。（記者蔡愷恆攝）

    首度來台演出的日本YOSAKOI躍動舞團擔綱進行開幕表演。（記者叢昌瑾攝）

    首度來台演出的日本YOSAKOI躍動舞團擔綱進行開幕表演。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕2025台北客家義民嘉年華於25日至27日在中正紀念堂兩廳院藝文廣場隆重登場，今（26）日上午舉行挑擔踩街與主祭大典。由台北市長蔣萬安、客委會主委吳文德，以及曾任客委會主委的環保局長徐世勲、青年局長周羿希領隊，從台北市客家文化主題公園出發，前往兩廳院廣場舉辦「主祭大典」，由蔣萬安親自上香，並由吳文德恭誦祈禱文，替花蓮光復災區祈福，傳達「義民護民、同心祈福」的深切祝願。

    蔣萬安全程以客語致詞，「今年我們又在台北客家義民嘉年華見面了！」他開心地說，台北客家越來越國際化、年輕化，看到這麼多青年、家庭、團體一起參與，讓整個城市充滿活力與感動。

    今年以「忠義您 客讚」展現的忠義精神，以及都會客家新魅力，感受客家都會新魅力，更邀請日本的YOSAKOI演舞團熱情，象徵義民從在地延伸至國際。

    今天晚間還會有「藝文晚會」，以「忠義您 客讚」為主題，結合火舞、國樂與客語流行音樂，邀請青鳥合唱團、采風樂坊、搏逗兄弟及代言人林芯儀輪番演出，運用光影與音樂交織，展現義民精神在都會舞台的全新詮釋。明早則會舉辦「送神典禮」，替義民嘉年華畫上完美句點。

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    外國朋友前來參與。（記者叢昌瑾攝）

    外國朋友前來參與。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    台北客家義民嘉年華挑擔踩街活動26日盛大登場。（記者叢昌瑾攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播