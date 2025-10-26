為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非洲豬瘟危機 黃敏惠建議中央補貼廚餘桶等支出

    2025/10/26 18:04 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠（左三）今天參與非洲豬瘟行政院防疫線上會議。（嘉市政府提供）

    非洲豬瘟來襲，行政院長卓榮泰今天宣布，禁運、禁宰、禁止廚餘養豬管制天數延長10天。嘉義市長黃敏惠今天參與行政院防疫線上會議時表示，隨著中央宣布全國暫停以廚餘養豬，將出現廚餘清運及去化問題，面對遽增的廚餘，建請中央補助人力調度，增僱人力以協助廚餘清運，並補貼相關消毒機具、廚餘桶等支出。

    黃敏惠也說，雖然台中案例場豬隻未流通到嘉市，但考量非洲豬瘟有15天潛伏期，將配合中央規劃每5天檢討一次，以最短時間、最快速釐清疫情，嚴防擴散。

    黃敏惠也提到，行政院今日公布將延長豬禁運、禁宰10日，批發市場、屠宰業者、承銷人及肉攤、養豬戶等皆為第一線受衝擊的業者，希望中央比照災害農損提供關補助，為增強防疫量能，亦建請中央支援消毒車及噴灑器具。

    黃敏惠強調，市府在獲知非洲豬瘟疫情警訊後第一時間，即啟動最高層級防疫應變機制，全面加強豬場防疫管理及肉品市場在禁運禁宰期間的清潔消毒作業，並與中央單位密切聯繫，隨時掌握養豬場豬隻健康動態。目前嘉義市各養豬場均以飼料餵養，無廚餘餵食情形。

    同時，市府也指導者強化豬舍環境清潔與消毒，並與養豬業者建立群組，以利畜主即時通報豬隻異常情形，並嚴格控管人員及車輛進出，派發防疫物資，確保措施落實到位。

    行政院長卓榮泰今天宣布，禁運、禁宰、禁止廚餘養豬管制天數延長10天。（嘉市政府提供）

