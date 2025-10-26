境外電商恐成豬肉防疫破口 中央強調邊境稽查不會鬆懈

非洲豬瘟中央災害應變中心於農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季部長主持。（記者王藝菘攝）

台中爆發台灣首例非洲豬瘟疫情，人心惶惶之下，境外電商網購的平台也被指涉有販售海外疫區的豬肉製品，恐淪防疫破口，農業部長陳駿季今（26日）重申，不論境內或境外，法規明確肉製品以任何方式進到台灣都是違法，將跨部會合作，邊境稽查不會鬆懈，呼籲全國消費者一起配合，別讓國外肉製品進到台灣。

針對這次非洲豬瘟的病毒株調查，農業部獸醫所指出，病毒解碼尚待時間，如需跟有疫情的國家調取基因序列才能比對，國內調查一旦有結果就會公開說明。

而非洲豬瘟病毒顯然從國外輸入，外界直指部分境外電商如（拚多多、淘寶）可網購豬肉製品，透過貨櫃及包裹輸入，連郵局都提出擔憂警訊；陳駿季表示，不論境內境外電商，法規明確要求，含有肉製品的食品都不能透過任何方式來台，這就是違法，行政院長卓榮泰今也特別提醒，雖然台灣有非洲豬瘟首例，但邊境稽查仍不會鬆懈，將採跨部會合作，特別是交通部，只要任何包裹來台，都會經過X光檢查及緝毒犬輔助，全力防堵，並呼籲國人配合守護食安，不要讓國外肉製品進到台灣。

另，馬祖日前也發生非洲豬瘟病死豬海漂上岸，陳駿季今也解釋，依規定，只要離島發生病死豬陽性，該離島的生鮮或冷凍的豬肉加工品都禁止輸入本島，馬祖有3個養豬場經訪視都正常，漂流豬也當場處理，並落實環境清潔，待一段時間沒問題再恢復。

