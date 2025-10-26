全台唯一沒有養豬產業 謝國樑：加強基隆攤商肉品溯源查驗

基隆市長謝國樑今天（26日）下午藉由視訊參與行政院長卓榮泰主持的非洲豬瘟災害應變中心第38次會議，他報告指出，基隆市無養豬場、屠宰場與相關產業，迄今並無疫情傳出，會加強查驗相關傳統市場攤商與宣導。（基隆市政府提供）

基隆市長謝國樑今日（26日）下午出席非洲豬瘟災害應變中心第38次會議，謝國樑在會議中指出，基隆市是全台唯一沒有養豬場、屠宰場及肉品市場等養豬相關產業，此次疫情為豬隻重大傳染病，並不會傳染給人，請民眾毋須恐慌，基市府將加強市售攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務，持續鞏固動物防疫及食品安全。

謝國樑26日13時30分帶領市府團隊相關成員，經由視訊參加由行政院長卓榮泰主持的第38次非洲豬瘟災害應變中心會議；謝國樑會中表示，基隆市無養豬場、屠宰場，沒有異常情形，並持續強化動物防疫及食品安全。

他說，基隆市是全台唯一沒有養豬場及相關產業的縣市，也沒有案例豬場的肉品流向足跡。此次疫情為豬隻重大傳染病，並不會傳染給人，請市民切勿驚慌。另外，爆發豬隻疫情，為了把關飲食安全，基市府23日上午前往仁愛市場，針對肉品攤商進行肉品溯源稽查，現場查核豬肉攤商7場、禽肉攤商5場，共計12場，均查無異常情形，同時也向各攤商加強宣導禁用未經檢疫屠宰的豬肉產品，以免不法肉品流入市面。

謝國樑強調，學童營養午餐皆採用CAS認證豬肉，並滾動式調整菜單，維持學生用餐營養充足及均衡；今年度針對營養午餐已進行8場食材抽樣，均無驗出動物用藥殘留。有關民眾或事業單位所產生的廚餘，因應禁止廚餘養豬，將改採廢棄物焚化方式進行；呼籲民眾及事業單位落實源頭減量，並將廚餘進行乾濕分離，藉以降低廚餘去化的負擔。

基隆市政府23日走訪仁愛市場，針對肉品攤商進行肉品溯源稽查，並加強宣導。（基隆市政府提供）

基隆市政府23日走訪仁愛市場，針對肉品攤商進行肉品溯源稽查，並加強宣導。圖為業者提供豬隻來源證明。（基隆市政府提供）

