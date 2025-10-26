為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    延長禁宰運衝擊市場 農業部準備冷凍豬肉、17萬噸雞肉因應

    2025/10/26 17:48 記者吳柏軒／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心於農業部防檢署召開記者會，由指揮官、農業部長陳駿季（圖中）主持。（記者王藝菘攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心於農業部防檢署召開記者會，由指揮官、農業部長陳駿季（圖中）主持。（記者王藝菘攝）

    非洲豬瘟疫情使全國豬肉禁運5天，政府為求謹慎，今（26日）宣布延長禁運措施再加10天，以防範病毒潛伏期的不定時炸彈，然而禁運將使民眾、攤商乃至養豬產業等市場遭受嚴重衝擊，農業部長陳駿季表示，將媒合冷凍公會透過物流方式提供冷凍豬肉庫存到超市賣場，同時也準備17萬噸雞肉可維持2個月，避免貿然解禁導致更大疫情。

    陳駿季指出，豬肉禁運禁宰已5天，經專家會議討論，明起再禁運10天，以防範非洲豬瘟病毒的潛伏期15天。今傳台南市有養豬場私自運豬、或外界傳出恐豬肉私宰等情況，陳強調，絕對絕對不允許，將更嚴謹查訪豬場各項登記、隨時稽查，呼籲切勿私宰，而禁運管制就是原地不能動，不論是否自家養豬場或自家車輛等皆屬違法。

    衛福部長石崇良補充，已通令全國各地衛生局，增加市面肉品來源稽查，所有販賣的商品都要出示進口報單，或是本地屠宰證明，違者開罰送辦。

    另，陳駿季表示，豬隻禁運影響的是市面上溫體豬肉無法繼續供應，最主要衝擊傳統市場及攤商，民眾到超市或賣場則多是冷凍豬肉，將媒合冷凍公會透過物流提供更多冷凍豬肉到超市賣場，基本上供應量足夠；此外，也準備17萬噸雞肉，若民眾買不到豬肉，也可用雞肉當作替代肉源。特殊情況盼眾人一起努力，不能因為消費者需要肉就貿然解禁，萬一造成更大疫情，損失恐不只產業，後續影響性更大。

    至於豬肉產業受衝擊的補助，陳駿季說，今日中央跟各地方政府開會，都提到衝擊整體豬肉供應鏈，包含屠宰從業人員、承銷商、攤商及豬農等，都因禁令無法工作，這些一級生產的相關供應鏈行業，農業部將研擬相關補助措施，最慢1週後對外公告，並追溯公告禁運日期。

    同時，各地政府也擔心未來豬肉解禁後，可能有大量豬隻進到市場、導致豬價下跌，陳駿季指出，行政院長卓榮泰也特別指示，一旦恢復豬肉交易，必須要維護市場秩序、穩定豬肉價格，讓養豬戶豬肉有次序地進到批發市場，已啟動跟相關協會的協商機制並研擬規劃方針。

