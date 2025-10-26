北市「里辦數位便民系統」當機 民眾頂烈日大排長龍

議員表示，在中秋節慶發放物資時，系統當機2小時，讓民眾在烈日下排隊等待，引發民怨。（議員王欣儀辦公室提供）

台北市政府推動「里辦數位便民系統」，近一年則將系統從應用程式轉為網頁版，擴大使用人數。在系統協助下，里辦公室僅需架設平板電腦，讓里民掃描身分證即可領取物資、報名活動等，節省透過傳統紙本名冊的行政效率。然而，系統上線不到1年，藍綠議員皆發現，在中秋節慶發放物資時，系統卻當機2小時，讓民眾在烈日下排隊等待，引起地方抱怨。民政局則回應，將會在11月中旬完成壓力測試，改善系統效能。

台北市議員王閔生提到，中秋節活動系統大當機，民眾領取物資大排長龍，大汗淋漓，里長與志工都挨罵，並請議員協助反映。台北市議員王欣儀指出，明年適逢選舉年，全市各里將舉辦更多節慶與活動，系統使用量勢必再次暴增，若民政局仍不正視問題、提前改善，系統恐再度癱瘓，民怨只會再次回到基層里長身上。王欣儀要求民政局提出「里辦數位便民系統穩定性改善計畫」，在今年保固期結束前需強化系統。王閔生同樣呼籲，應要執行壓力測試，讓系統能承擔較多的流量。

關於這週重陽節領取物資的系統狀況，王閔生辦公室提到，相較中秋節高峰的使用量，沒有里長有反映接線問題。但當地里長說，現在活動開始前，他們都會提前登入，測試系統狀況，避免現場有突發狀況。南港區百福里里長李雯馨早在柯市府時代，便順應數位化潮流，在辦公室架設平板電腦，她無奈說，剛開始系統真的不太順暢，也因此曾被里民罵到有陰影，擔憂還會有當機狀況。她表示，所幸今年有提高網速，「最近中秋節與重陽節在發送禮品時，只需要3秒鐘，刷一下就好了！」不過這幾天依然有未發送完成的禮品，會再測試系統狀況。南港區西新里里長胡家瑒也說，最近使用系統沒有當機情事。

民政局長陳永德承諾，將啟動效能改善與壓力測試，並表示相關測試作業將於11月中旬完成，將可以承擔1、2千人的流量。民政局說，已完成系統軟硬體調校，調高同時上線服務量、縮短閒置連線中斷時間、減少使用者重復連線讀取次數及增加硬體資源等作業，以提高系統同時使用人數承載量。另，民政局也將評估辦理系統調校後實體模擬演練，並持續追蹤各里辦公處使用情形。

