    首頁 > 生活

    中央召開非洲豬瘟防疫會議 苗栗縣府：盼補助產業、增防疫人員與經費

    2025/10/26 17:19 記者蔡政珉／苗栗報導
    中央召開非洲豬瘟防疫會議，苗栗縣府希望補助產業、增加防疫人員與經費。（苗縣府提供）

    因應非洲豬瘟，中央災害應變中心26日下午召開會議，苗栗縣政府表示，建議中央提供業者補償以及肉品市場臨時經濟補助，並針對非洲豬瘟持續補助防疫計畫及人力經費，確保地方具備持續防疫的執行力，中央、地方攜手防疫才能發揮最大效能。

    苗栗縣副縣長邱俐俐說，非洲豬瘟爆發後，全縣連日來均配合中央有關禁運禁宰及禁餵廚餘等防疫措施，然而，中央部分政策對地方產業會造成衝擊，甚至波及整個產業鏈。

    邱俐俐說，關於廚餘餵豬業者的投資與風險，苗縣有10家合法廚餘養豬場，投入逾3000萬元建置蒸煮設備，飼養1萬3000多頭豬隻，若全面禁止使用廚餘，將造成守法業者血本無歸，建議中央提供一次性補償或設備折舊補助，以保障合法業者權益並兼顧防疫安全。

    另外，因應禁宰運豬肉，邱俐俐認為禁運影響肉品市場約業者和員工，每日損失約30萬元，營運成本卻依舊，建議中央提供臨時經濟補助，維持市場供應鏈穩定。

    苗縣府也提到，考量地方防疫資源的持續性，重大疫情防疫工作有其急迫性與延續性，而約聘人員培育留才不易，建議中央持續補助防疫計畫及人力經費，確保地方具備持續防疫的執行力。

