學校上課憂廚餘量多 彭啓明：中央地方成立去化平台保證不污染

非洲豬瘟中央災害應變中心於農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季（圖中）部長主持。右為環境部長彭啓明。（記者王藝菘攝）

台中爆發非洲豬瘟疫情，源頭初步清查恐是廚餘養豬帶來病毒，農業部下令全國禁止廚餘養豬，但台灣每天約產2千多噸廚餘量，明天週一學校上課也將產生營養午餐廚餘，相關問題難解；環境部長彭啓明今（26日）表示，已跟教育部、地方政府成立去化平台，短期間可透過堆肥、生質能、黑水虻、焚化爐乃至掩埋等處理，長期則恐影響各地垃圾處理量能，尚待配套解決。

彭啓明表示，全國每天產2千多噸廚餘，其中1300多噸用於養豬，這次非洲豬瘟疫情，使廚餘不能拿來養豬，造成去化很大壓力，環境部與教育部及各地已成立去化平台，透過現有的相關機制，包含堆肥、生質能、黑水虻等方式，以及焚化爐甚至掩埋等機制，短期內保證不會有廚餘在馬路產生，各地去化管道由縣市環保局指定地點。

請繼續往下閱讀...

彭啓明更認為，廚餘的源頭管理才是正解，特別拜託大家惜食、減少食物浪費，畢竟廚餘的末段處理會耗費很大量的清潔人員，也對地球產生很大壓力。

另，台中的廚餘去化採掩埋堆肥，但被外界批評淪廚餘山問題，彭啓明指出，今天一早由環管署與台中市府到該掩埋場視察，經了解該場原先想做堆肥，但相關基礎結構、污染防治設備等不足，經協商後，該場不再採堆肥，而採掩埋處理，其中關鍵是要每天覆土，避免蚊蠅及動物覓食。而掩埋廚餘須採10公尺乘10公尺大小，挖掘深度要達0.5公尺，不會形成廚餘山。

彭啓明還說，但廚餘長期將影響垃圾處理量能，未來會跟各縣市討論各種去化方式，並從循環經濟角度來應用，包含雲林的堆肥就做得很好，其他還有用廚餘發電的生質能，以及廚餘餵黑水虻並製造飛機航空燃油等，也呼籲各縣市首長關注環保設施與議題，並鼓勵各地有更好及創新的想法，共同解決廚餘問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法