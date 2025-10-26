從疫區來的包裹恐成破口 蝦皮：賣家上架疫區豬肉商品停權帳號、通報防檢署

台灣出現非洲豬瘟，大量渡海來台郵件恐成破口，蝦皮表示，蝦皮的賣家若上架疫區豬肉相關違禁商品，即使被蝦皮平台預防性下架並未售出，除停權帳號外，將直接通報防檢署。（蝦皮提供）

台中梧棲養豬場22日出現非洲豬瘟病毒陽性反應，10月有大量海運貨櫃散裝郵件從台中港進口，日夜加班處理來自中國大量拼多多、淘寶貨櫃，電商平台有肉類香腸、含豬肉月餅，憂心成為非洲豬瘟防疫破口；蝦皮表示，即日起，蝦皮的賣家若上架疫區豬肉相關違禁商品，即使被蝦皮平台預防性下架並未售出，除依原先規範停權帳號外，蝦皮會將違規行為直接通報防檢署，善盡企業責任。

蝦皮表示，2019年中國、韓國、菲律賓等地開始出現非洲豬瘟。當時蝦皮對這種動物傳染病很陌生，知道它的破壞力很大，而二十多年前口蹄疫曾造成農業嚴重損失，大家都相當緊張。還好當時農委會（現為農業部）教導相關專業知識，蝦皮建立防堵機制。

蝦皮自2019年即禁止所有疫區相關豬肉商品上架，並與農業部動植物防疫檢疫署建立綠色通報管道與關鍵字清單。2020年要求用戶於商品頁面載明輸入許可通知並繳交食安聲明書，提升賣家防疫意識。2021年起針對高風險商品直接預防性下架，透過 PDCA 模式（Plan-Do-Check-Act）持續優化關鍵字，強化管制措施的密度與廣度。

即日起，若您上架疫區豬肉相關違禁商品，即使被蝦皮平台預防性下架並未售出，除依原先規範停權帳號外，蝦皮會將違規行為直接通報防檢署。

依農業部公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」及《動物傳染病防治條例》第45條規定，違者可由主管機關處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

蝦皮表示，在防疫的關鍵時刻必須有更嚴格的措施。提醒蝦皮用戶不要從疫區帶回豬肉相關商品，更不要在蝦皮上架。請大家買賣安心商品，一起保護農民、農業。

蝦皮已經貼出公告，請賣家勿上架疫區豬肉相關違禁商品。（蝦皮提供）

