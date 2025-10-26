146尺巨型關公坐鎮！台中南天宮弘揚忠孝節義 宮慶表揚孝行楷模

台中南天宮以高達146尺的關帝神像坐鎮聞名。（市府提供）

台中市東區南天宮主祀關帝聖君，為台中最大的關帝廟，以高達146尺的關帝神像「坐鎮」聞名，今舉辦74周年宮慶，遵循古禮團拜祈福，邀11名學生代表團誦關聖帝君覺世真經及演唱關聖帝君頌，並表揚41所國中小共82名孝行楷模，弘揚孝道正能量。

台中南天宮創建於1952年，樓高6層，最為人津津樂道是聳立於南天宮樓頂高達146尺的關帝神像；另民間信仰關聖帝君又被稱為「武財神」，每年都會湧入不少信眾前往求財，主殿更設有超大金元寶，6樓「財神洞」還有12尊財神，讓信眾許願，廟方更找來畫家於洞內繪製3D財神畫像，成為打卡景點。

請繼續往下閱讀...

民政局長吳世瑋表示，南天宮長年深耕地方宗教文化並積極投入社會服務，除每年定期辦理「寒冬送暖、冬令救濟」，去年花蓮大地震，也捐贈100萬元並號召志工團購花蓮農產品，善行義舉多次榮獲內政部及台中市績優宗教團體，感謝主委吳光雄多年推動公益與教化，造福社會，並祈求關聖帝君庇佑市政順遂、市民安康。

吳光雄指出，南天宮為推動社會孝行風氣，每年頒發「孝行楷模獎學金」，期勉學生鑽研學術之外，延續忠孝節義的傳統美德，也將持續弘揚關聖帝君忠孝節義精神，讓家庭與社會都能和諧共榮，並祈願在關帝爺庇佑下，大家都能福慧增長、家庭平安、事業順利、財源廣進。

力行國小11名學生誦讀《關聖帝君覺世真經》及演唱《關聖帝君頌》。（市府提供）

南天宮今天宮慶，頒發孝行楷模獎學金。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法