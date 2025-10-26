為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟全國首批疫調5441養豬場 陳駿季：全部正常

    2025/10/26 17:02 記者吳柏軒／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心於農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季部長主持。（記者王藝菘攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心於農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季部長主持。（記者王藝菘攝）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟（ASF）疫情，引發全國緊張神經，中央及地方政府全力追查5天，今（26日）ASF中央災害應變中心下午4點召開記者會，農業部長陳駿季宣布全國第一輪疫調初步結果，針對5441個養豬場查訪及病死豬檢測等，目前為止沒有異常死亡情形，相關PCR檢測也都陰性反應。但第二輪將進行更精進查訪，嚴肅以待。

    陳駿季表示，案例場爆發ASF後，今天台中市政府提出疫調報告，包含人員、案場廚餘來源，以及跟案場關聯的化製車、運輸車等查訪，但經過專家會議檢視，仍有許多問題待釐清，包含案場死亡117頭豬，但送到後端化製廠的數量是106頭，數字對不上，此外案場有兩個獸醫師，各自扮演的角色也無法釐清，廚餘追蹤也沒有反應到監控機制，仍待明天起的第二輪疫調更詳細查訪。

    至於全國疫調情況，陳駿季也公布好消息，經細查加上養殖登記時間差，全國養豬場總數為5441場，到今日10點各縣市回報第一輪查訪，包含病死豬檢測等都已經完成，目前為止各場都正常，沒有異常死亡，同時相關PCR檢測，也都呈陰性反應。

    非洲豬瘟病毒有15天潛伏期，原先公布全台豬隻禁運禁宰5天，陳駿季說，今天7點半專家會議認為，案例場還有很多疫調待釐清，同時為了守護產業及食安，不能鬆懈，案場的關聯場及相關鏈結也還沒報查，恐成後續定時炸彈，專家認為台灣應維持15天禁運政策，陳駿季呼籲，全國人民一起守護，共度難關。

    熱門推播