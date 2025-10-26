停機車、堆雜物！新北防火巷違規通報超過1000件 開罰僅3件

近5年新北市通報防火巷違規高達1232件，實際開罰卻僅3件。（議員陳世軒提供）

防火巷原為防災避難通道，卻淪為停車與堆物空間。新北市議員陳世軒表示，近五年全市通報防火巷違規高達1232件，實際開罰卻僅3件，批評現行法令形同虛設，呼籲市府研議制定「防火巷專法」，並同步檢討停車空間不足問題。工務局長馮兆麟回應，防火巷非屬《道路交通管理處罰條例》適用範圍，警察單位無法直接取締，還是需依照行政程序法規定陳述意見、行政處分等程序辦理。

議員促訂專法補漏洞 檢討停車位

陳世軒指出，防火巷違停問題尤以捷運站周邊最為嚴重，民眾因停車位不足，只能將機車停入巷內，一旦發生火災，雜物與機車恐成為延燒的橋樑。他指出，雖然依《公寓大廈管理條例》規定住戶違規可罰4萬至20萬元，但該條例僅能處罰住戶，對外來違停者卻無法可罰，導致執法出現漏洞。

陳世軒表示，根據新北市近五年資料顯示，防火巷違停或堆物通報案件約1232件，實際裁罰僅3件，比例極低。「這代表現行法規根本無法有效遏止問題。」因此建議工務局應會同法制局研擬修法，甚至設立「防火巷專法」，明確定義違規對象與罰則，補足執法依據。

陳世軒強調，防火巷問題是長年積累的安全隱憂，不能再以「事後檢討」的態度面對。他呼籲應在安全與停車需求間取得平衡，通盤檢討捷運站周邊與住宅區停車空間規劃，並於一個月內提出具體檢討與改善報告，同時加強宣導，讓市民理解防火巷的重要性。

工務局指出，工務局已於6月24日召開跨局處會議研商，考量各機關法令適法性，及其行為係屬不特定且流動性高，再則因防火巷非屬《道路交通管理處罰條例》適用範圍，警察單位尚無法直接取締或拖吊，仍須依行政程序法進行處理，無法立即遏止違規行為。

至於裁罰件數少的原因，工務局表示，主要是防火巷的堆置雜物行為，經勸導或複查大多都配合改善。停車行為多屬短暫停放且流動性高，建議土地所有權人可採放置活動式ㄇ形桿管理方式加強土地管理，達到遏止停放機車之效。

