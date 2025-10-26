守護苑裡海岸線 「海線一家親」改造海廢變藝術

「苑海有我」，海線一家親讓海廢變藝術。（圖由陳世佳提供）

苗栗縣海線一家親環保協會長期守護苑裡海岸線，更認養自苑港里到海岸里共2公里長海岸線，並積極舉辦淨灘活動，邀請學校、民間與企業等參與，撿拾遺留在海岸邊的垃圾；海線一家親也進一步邀請藝術家教導民眾將海廢變成藝術品，甚至曾在藝術節展出地景藝術。

海線一家親協會表示，多年來發起淨灘活動，希望讓參與者了解海洋廢棄物從何而來，協會也依國際淨灘行動（ICC）分類並紀錄廢棄物種類、數量，統計數據也讓參與者得知微觀行動會影響整個大海。不過，協會成員陳世佳說，淨灘只是序曲，守護海洋、傳承海岸文化仍有許多步驟。

陳世佳說，淨灘撿拾的浮球、漁網等等透過藝術家的分享，不少社區居民與熱心參加協會課程的民眾，也學習如何將海洋廢棄物創作成藝術品，並將守護海洋的理念透過海廢藝術品傳遞，例如學員將浮球做成不同魚種，寫下魚種來源、故事以及屬於「魚」對海洋環境的盼望。

海線一家親改造的海廢藝術品甚至在地景藝術節作為展品讓不少人見到。對協會成員而言，海廢的轉身是透過藝術替海發聲，是持續的過程不能讓聲音斷裂。海線一家親目前也致力於改變海洋食材浪費產生的「魚廢議題」，不只要扭轉苑裡海邊的海廢，也要減少魚廢出現。

陳世佳也感謝勞動部勞動力發展署、國發會、海委會、環境部與苗栗縣政府在推動過程中的大力協助，讓協會可以盡力守護海洋。

