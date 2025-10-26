耍廢極樂！她連假不出國「只做12件事」 羨煞一票人

一名女網友分享，自己在連假期間只做12件很「廢」的事情度過，意外獲得熱烈迴響。（情境照，圖與新聞事件無關）

今年10月增加許多假期，讓不少人興奮地提前安排各種出遊活動。不過有一名女網友分享，自己在年過30歲後，哪怕是連假來臨也過得「很宅」，加上體力開始衰退，於是決定做12件很「廢」的事情度過難得的連假，意外獲得熱烈迴響，不少網友直呼「很幸福」，讓人一看就馬上會想放假！

該名女在Dcard以「成年人的連假可以幹嘛」為標題發文指出，她在這次10月連假過得超級開心，但也發現自己30歲後變得超宅，以已經無法像以前安排唱歌、喝酒、出國暴走等狂歡行程。接著，原PO列出自己趁著假期期間，做出總計12件看起來很廢又無聊，但是她實際體驗後發現「真的好爽」的事情，包括：

1、去做醫美變漂亮

2、染了新髮色、做深層護髮

3、房間斷捨離，清出3袋垃圾和一堆沒穿的衣服

4、每天睡滿10小時

5、整理手機相簿，刪掉亂七八糟的截圖和舊照

6、優閒看劇

7、去吃愛店，以及家人寄來的甜點

8、做足湯按摩

9、和男友一起去看夕陽

10、晚飯後騎Ubike晃晃

11、刷浴室

12、逛無印良品購物

文章發布後，獲得大批網友熱論與讚賞，「吃飯睡覺打東東」、「連假就是先睡飽再說」、「這篇看完超想馬上放假」、「不廢呀！我覺得很幸福耶！」、「30歲+1，連假都不想出門」、「這哪裡廢！居然清出3袋垃圾」、「我30歲也完全不想出門，現在的快樂就是睡爆」、「好羨慕妳！也想這麼過，但生了一個小屁孩，只剩下顧小孩了」。也有網友笑說，「不用上班這件事就是一件休閒娛樂的活動了」。

