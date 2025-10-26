為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    普發1萬再等等……政府本週先發「11筆錢」 最高可領近10萬！

    2025/10/26 16:55 即時新聞／綜合報導
    勞動部勞工保險局將會在10/30、10/31發放勞保年金、國民年金保險生育、國民年金保險老年年金等給付共11筆。（資料照）

    政府拍板普發1萬元現金，最快11月12日就能入帳，但在此之前，勞動部勞工保險局將會在本週四和週五（30日、31日）發放勞保年金、國民年金保險生育、國民年金保險老年年金等給付共11筆，最高可領近10萬元。

    根據勞保局行事曆，週四有5項給付，分別為勞保年金、災保年金、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）和國民年金保險生育。週五則有6項給付，包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金、國民年金保險喪葬、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。符合領取資格的民眾，記得刷存摺確認相關款項是否已經入帳。

    這11筆給付中，發最多錢的為國民年金保險喪葬給付，對象為在國保加保期間（65歲前）身故的被保人，實際支出殯葬費用者提出申請即可請領，申請時需備妥申請書、死亡證明、戶口名簿影本以及支付殯葬費的證明文件，並在被保險人死亡次日起5年內提出申請。 該給付以被保人身故當月的月投保金額為準，一次發放5個月，例如被保人在2023年1月身故，當時月投保金額為1萬9761元，則給付金額為9萬8805元。

    而大家最關心的普發1萬，領取方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，登記入帳（11月5日開放登記）、直接入帳及偏鄉造冊發放預計從11月12日陸續入帳，ATM領現為11月17日開放領取，郵局臨櫃領現為11月24日開放領取。

