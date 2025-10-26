後壁畜牧場禁運期間載豬趴趴走 台南市府重罰平均每隻逾2萬3

動保處人員進行該養豬場採樣檢測，強化疫情防控。（南市動保處提供）

台中發生國內首例非洲豬瘟確診個案，中央發布禁宰禁運令，全力防疫，台南後壁卻有畜牧場違規，私下載送13隻豬，擅自移動，市府緊急查報，依法重罰35萬元，平均每隻逾2.3萬元。

市府動保處指出，經過調查，該後壁豬農以自家運輸工具載13頭母豬，運至白河區自家養豬場，他採2地式飼養，雖辯稱不知道同場也不得異地移動，且非商業運輸、目的單純，但仍屬明顯違反中央禁令的行為。

農業局表示，該飼主違規行為已明顯違反全國禁運期間非洲豬瘟防疫規定，將依據動物傳染病防治條例第28條裁處新台幣35萬元罰鍰。

市長黃偉哲今天受訪時，也對豬隻擅自被移動的情事震怒不已，強調該行為違反中央非洲豬瘟防疫禁運規定，影響全國防疫體系，將依法嚴懲，絕不寬貸。

黃偉哲說，台南是全國第4大養豬縣市，任何防疫漏洞都可能引發嚴重後果，現在正全力圍堵擴散，若再出現破口，不堪設想，因此市府依法處理、重罰。

黃偉哲呼籲務必遵守防疫規範，禁運期間不得私自移動豬隻或以非核准車輛載運，唯有全體共同聯手，才能守住畜牧產業安全與消費者信心。

豬農載豬「趴趴走」一事被爆出後，市府立刻調閱相關路口監視器影像比對，確認移動路線後，立即派員前往兩處場區進行豬隻健康訪視，以及場區全面消毒，目前未發現異常情形。

農業局也提醒，防疫期間應嚴格落實禁運、禁宰，及場內生物安全措施，若有豬隻異常死亡或出現疑似症狀，請立即通報臺南市動物防疫保護處24小時防疫專線（06-6323039），共同守護本市養豬產業安全。

南市動保處針對該運豬車強化消毒。（南市動保處提供）

南市動保處訪查該畜牧場豬隻健康情形。（南市動保處提供）

