空軍三重一村秀新北社造「新動派」 闖關、賞表演一次滿足

新北社造成果展，由16組社造團隊互相討論設計出4大關卡。（記者羅國嘉攝）

新北社造成果展今（26）日在空軍三重一村登場，以「新動派－新北地方情感地圖」為主題，匯聚全市社造團隊展現文化行動成果。活動結合闖關體驗、表演短講與社區小旅行，帶領民眾以行動感受在地文化脈動，體驗新北多元共創的社區能量。

新北市文化局副局長于玟指出，今年社造成果展以「新動派」象徵新北社造的創新與行動力，新北就像1張由情感編織而成的地圖，連結文化部「百大文化基地」政策，讓市民看見從居民參與到文化創生的多元樣貌。

于玟表示，成果展不僅是1場展覽，更是1場文化行動的倡議，透過居民參與、文化連結與創意展演，打造行動中的文化城市，讓文化能量在社區間持續流動。

此次成果展規劃4大闖關活動，由16組社造團隊共同設計觀察、共感、連結、想像等關卡，讓民眾親身體驗社區文化行動並抽獎獲得文創好禮。表演與短講部分則邀請瑞芳「心鼓坊」、永和「地方媽媽說故事」、樹林「福立方」及「逆風青銀先鋒隊」等團隊輪番登場，展現跨世代社區共創力量。

現場也展示新北文化基地特色，包含猴硐礦工文史館、平溪煤礦博物園區、雲門劇場、朱銘美術館及中和緬甸街等，呈現豐富的在地文化能量。此外，活動串聯三鶯、雙和與坪林3地社造團隊，推出3場社區小旅行包含剛結束的走訪三峽與鶯歌文化據點，緊接著11月1日將登場的雙和篇，探訪緬甸街與永和綠書店；11月2日坪林篇，深入茶鄉體驗茶文化。相關活動資訊可至文化部文化地圖網站或各文化基地官網查詢。

新北社造成果展今日在空軍三重一村登場，活動結合闖關體驗、表演短講，帶領民眾以行動感受在地文化脈動，體驗新北多元共創的社區能量。（記者羅國嘉攝）

新北社造成果展今日在空軍三重一村登場，民眾玩闖關。（記者羅國嘉攝）

