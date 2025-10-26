200年前蘭陽8景「石港春帆」再現 宜蘭烏石港傳統木船試航

宜蘭縣立蘭陽博物館周邊的烏石港舊址，今天舉辦傳統舟船修復試航儀式。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣立蘭陽博物館周邊的烏石港舊址，是清領時期宜蘭對外交通重要門戶，蘭博今天（26日）在此舉辦傳統舟船修復試航儀式，透過傳統舟船重返水域，再現200年前蘭陽八景之一「石港春帆」意象，象徵再啟文化航程。

1825年噶瑪蘭廳通判烏竹芳創作的〈石港春帆〉，詩句中的「石港深深口乍開，漁歌鼓棹任徘徊。那知一夕南風急，無數春帆帶雨來」，描繪當年烏石港船隻往來帆影點點盛況，後來因水道淤積，加上1924年宜蘭線鐵道全線通車，當地水運逐漸式微，蘭博館區即烏石港舊址所在地。

蘭博希望活化烏石港舟船文化，與海洋委員會共推復振計畫，去年獲在地企業溪和水產捐贈2艘傳統木船，聘請匠師修復，再邀台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明協助航行訓練，其中1艘木船今天下水試航；宜蘭縣代理縣長林茂盛也登船體驗，他指出，傳統舟船的修復不僅是文物再生，更是宜蘭文化記憶的復航。

蘭博館長陳碧琳說，蘭博獲贈的2艘傳統木船，長約7公尺、寬度130公分，是從前宜蘭近海捕魚用船隻，經過維修後，1艘置於蘭博館區展示，1艘停靠在蘭博周邊水域，提供遊客拍照，目前未開放搭乘。蘭博周邊的烏石港舊址屬於封閉型水域，水域面積5.6公頃。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）也登船體驗。（宜蘭縣府提供）

蘭博傳統舟船修復試航儀式，再現200年前「石港春帆」意象。（宜蘭縣府提供）

蘭博獲贈的另一艘傳統木船置於館區展示。（宜蘭縣府提供）

