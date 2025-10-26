屏縣九如農會超市推有機蔬菜專區 比傳統蔬菜便宜約1成

屏東縣九如鄉農會推出有機蔬菜專區，總幹事龔泰文表示，希望未來以穩定的價格供應消費者優質蔬菜。（記者羅欣貞攝）

今年夏天陸續有丹娜絲颱風、0728豪雨、楊柳颱風等來襲，造成菜價劇烈波動，市售菜價甚至一度出現漲5倍的天價，消費者苦不堪言，有鑑於此，屏縣九如鄉農會超市近來推出有機蔬菜專區，與有機小農簽約1年，推出比傳統蔬菜便宜1成左右的有機葉菜，希望未來就算天候造成農損，也能不傷消費者荷包。

今年由於颱風豪雨接力報到，8月時市售菜價傳出平均漲5倍，產地所在的屏縣九如鄉農會超市，當時就以向在地小農大量進貨、農會對農會調貨、自行包裝等3大對策，降低成本將葉菜類漲幅控制在1倍左右，果然讓主婦有感，放棄傳統市場改到超市採買。

但這樣還不夠，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，農會的任務是服務農民與鄉親，在全面評估後，決定和有機農戶簽約，每次簽約就是1年，以穩定的價格與供貨量，在超市的有機蔬菜專區上架，目前簽約的農戶耕作面積約5分地，輪流種植不同作物，都是南部在地農民。

龔泰文指出，有機專區的特色就是穩定價格，和同樣小包裝的傳統蔬菜相較，售價可以便宜1成，而且價格會非常平穩，不會有什麼波動，同時因為在溫室栽種，較不受天候影響，產品很細緻、品質更好，是很優質的葉菜，九如農會超市未來將盡量以有機蔬菜為主軸，「颱風時也能穩定供貨！」

有機專區裡現供應有機青江菜、有機美味菜、有機白莧菜、有機紅莧菜、有機小芥菜等，選擇相當多元， 專區最近一設立，就有主婦注意到立刻下手，直呼「價錢沒有比較貴耶，好意外！」

