基隆室內網球場預約遭竄改 體育場：修改預約系統確保權益

基隆市立體育場室內網球場近日傳出預約球場機制有漏洞，造成後面填寫Excel登記表格者可以修改別人資料，基隆市立體育場長林柏樹今天（26日）表示，正修改預約機制，再對外提供預約服務。（圖為基隆市議員陳宜提供）

2024年重新啟用的基隆市民體育活動中心的室內網球場預約系統，近日傳爭議，多位打網球的民眾發現，他在Google試算表上的預約資料，他人可隨意竄改。由於該預約系統未設計存取權限，任何人均可上網修改，導致預約者抵達球場，卻發現自己預約時段的網球場已經遭他人捷足先登。基隆市立體育場場長林柏樹表示，接獲民眾投訴後，目前正處理中，未來將針對預約系統進行「鎖固」設定，以確保預約程序的公平性。

在社群媒體貼文反映的民眾指出，網球場預約辦法明文規定不能擅自修改別人資料，但Excel的修改歷史紀錄顯示，搶他預約時段的球友是昨天（25日）上午11時33分修改，換成自己的名字，對方的理由居然是「他之前預約也被改過」，那不就每個人都可以把別人的預約亂改嗎？

基隆市議員陳宜表示，球場去年才完工，加上收費相對便宜，基隆這處室內球場「在北北基是相當紅的」；近期很多球友跟她反映，登記資料會被後來的登記者「資料覆蓋」，呼籲基市府完善登記機制。記者查詢發現，基隆市民體育活動中心網球場每小時收費600元，另外收取60元照明使用費。

基隆市立田徑場長林柏樹說，透過網路預約使用球場是趨勢，方便球友主動登記特定時段，使用市民體育活動中心3面球場，過去執行一段時間，也沒有出現問題。近日有人反應預約登記系統，後面的人可以更改前面的人登記的資料，因此將設定鎖固Excel登記表格，再重新開放民眾預約登記使用。

