澎湖菓葉社區傳承乞龜文化 Q版玻璃龜創意再升級

利用海廢玻璃，澎湖菓葉推出玻璃龜。（記者劉禹慶攝）

今年湖西鄉公所推動社區營造計畫再添佳話！今（26）日在菓葉聖帝廟及老人活動中心熱鬧登場的「菓葉Q版玻璃龜DIY」活動，現場充滿歡聲笑語，親子家庭們不僅製作了獨一無二的玻璃龜，更深刻體驗了傳統乞龜文化的魅力。湖西鄉長陳振中也特地於下午場次親臨現場，與民眾們同樂，對活動給予高度肯定。

此次活動由湖西鄉公所輔導，菓葉村、菓葉社區發展協會、菓葉聖帝廟及嶼感設計工作室攜手合作，旨在傳承並創新在地元宵乞龜文化。活動特別邀請長期推廣乞龜文化教育的湖西鄉子弟歐志航老師，帶領親子家庭運用全新開發的平安龜教具，結合社區特色的「玻璃龜」元素，製作出可愛又環保的「菓葉Q版玻璃龜」。

活動中親子們專注地將玻璃砂填充進Q版龜殼，發揮創意進行裝飾，氣氛溫馨熱烈。除了手作體驗，現場還安排「台語乞龜」教學，教導親子們如何用台語向文衡聖帝進行傳統的乞龜。壓軸的擲筊比賽更是將氣氛帶到最高潮，擲出最多聖筊的幸運家庭，成功將菓葉聖帝廟主委呂扶興親手製作的精美玻璃龜請回家，象徵著把平安與福氣帶回家。

湖西鄉長陳振中與代表李麗美於下午場次來到現場，親切地與大小朋友互動，並讚許菓葉社區的用心。陳鄉長表示，菓葉聖帝廟的元宵乞龜是湖西鄉珍貴的文化資產，樂見社區不僅致力於保存傳統工藝，更能結合資源回收與環境教育的理念，開發出創新的「玻璃龜」，讓乞龜文化更具永續性，也為社區注入了新的活力。

湖西鄉長陳振中，與小朋友們一起製作Q版玻璃龜。（記者劉禹慶攝）

