為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    買不到豬肉？政院宣布延長禁運宰 北市攤商：提前準備不受影響

    2025/10/26 15:56 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市南門市場販售熟食的攤商表示，目前生意沒有受到疫情太多影響，不過他們發現民眾會擔心買不到豬肉。（記者蔡愷恆攝）

    台北市南門市場販售熟食的攤商表示，目前生意沒有受到疫情太多影響，不過他們發現民眾會擔心買不到豬肉。（記者蔡愷恆攝）

    台中市1處養豬場驗出非洲豬瘟陽性反應，今行政院宣布延長全國豬隻「禁運、禁宰」10天。台北市南門市場專售熟食的攤商表示，目前生意沒有受到疫情太多影響，不過他們發現民眾會擔心買不到豬肉，所幸攤商針對重陽節早有準備，已先從廠商訂購豬肉；市場二樓的夜市牛排店家也說，疫情沒有衝擊，但上游廠商提醒，接下來2週都不會供貨。

    南門市場經營40、50年的熟食攤商指出，豬肉相關食品如東坡肉、蹄膀等都正常販售，可是民眾憂慮買不到豬肉。攤商猜測，因為重陽節拜拜需要準備三牲、又有疫情影響，民眾才會感到焦慮。但攤商已經在當地經營許久，早有預期，因此有準備足夠數量的肉品，也長期公布產地來源，因此民眾對攤商有一定信任基礎，現在疫情並無打擊買氣。

    市場的夜市牛排店家則說，上游豬肉供應商提到，至少會休15天，店家在這段期間僅能用庫存豬肉，無奈說：「如果無豬肉可賣，還有雞排與牛排可以供消費者參考。」

    攤商針對重陽節早有準備，已先從廠商訂購豬肉。（記者蔡愷恆攝）

    攤商針對重陽節早有準備，已先從廠商訂購豬肉。（記者蔡愷恆攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播