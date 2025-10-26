買不到豬肉？政院宣布延長禁運宰 北市攤商：提前準備不受影響

台北市南門市場販售熟食的攤商表示，目前生意沒有受到疫情太多影響，不過他們發現民眾會擔心買不到豬肉。（記者蔡愷恆攝）

台中市1處養豬場驗出非洲豬瘟陽性反應，今行政院宣布延長全國豬隻「禁運、禁宰」10天。台北市南門市場專售熟食的攤商表示，目前生意沒有受到疫情太多影響，不過他們發現民眾會擔心買不到豬肉，所幸攤商針對重陽節早有準備，已先從廠商訂購豬肉；市場二樓的夜市牛排店家也說，疫情沒有衝擊，但上游廠商提醒，接下來2週都不會供貨。

南門市場經營40、50年的熟食攤商指出，豬肉相關食品如東坡肉、蹄膀等都正常販售，可是民眾憂慮買不到豬肉。攤商猜測，因為重陽節拜拜需要準備三牲、又有疫情影響，民眾才會感到焦慮。但攤商已經在當地經營許久，早有預期，因此有準備足夠數量的肉品，也長期公布產地來源，因此民眾對攤商有一定信任基礎，現在疫情並無打擊買氣。

市場的夜市牛排店家則說，上游豬肉供應商提到，至少會休15天，店家在這段期間僅能用庫存豬肉，無奈說：「如果無豬肉可賣，還有雞排與牛排可以供消費者參考。」

攤商針對重陽節早有準備，已先從廠商訂購豬肉。（記者蔡愷恆攝）

