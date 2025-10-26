「Oops! 萬聖惡作祭」高雄登場 逾千人嗨翻

萬聖惡作祭盛大舉行，表演者魅力四射。（圖由青年局提供）

「2025高雄市高校街舞迎新暨交流慶典—Oops! 萬聖惡作祭」，今在高雄盛大登場，南高屏逾30所高中職舞蹈社同台以街舞迎新，吸引逾千青年與民眾共襄盛舉、場面熱烈。

惡作祭由國立高雄科技大學康樂輔導研習社主辦、高市青年局指導，活動以「萬聖節」為主題，融合街舞、音樂、節慶裝飾與互動遊戲，打造屬於青年世代的創意文化嘉年華。

除展現各社團獨具風格的舞蹈創作，現場也設有學生自主設計的主題體驗區與快閃演出，讓觀眾沉浸於節慶氛圍中，感受高雄青年文化的活力與創造力。

青年局長林楷軒致詞表示，高雄市長陳其邁最挺學生社團，不僅在任內成立「雄校聯社團實驗室」，提供青年專屬練習空間，其中舞蹈類型社團更是主要使用者；同時透過「青年社團發展補助」支持本市高中職與大專院校舉辦迎新、成果展等活動。

他指出，開學以來各校社團陸續啟動迎新，今天為南部規模最大的熱舞聯合迎新活動，特別佩服學生能自主籌辦跨縣市大型盛會，青年局將持續成為青年朋友最堅強的後盾。

高科大康輔社表示，「Oops! 萬聖惡作祭」不僅是一場街舞交流盛會，更是青年自主行動與城市文化創新的實踐，透過跨校合作與市府支持，學生得以在真實場域中磨練策展能力，學習整合資源、帶領團隊與面對挑戰，充分展現高雄青年勇於行動、創造城市新風貌的精神。

萬聖惡作祭吸引大批青年學子參加，感受街舞魅力。（圖由青年局提供）

由高科大康輔社舉行的「2025高雄市高校街舞迎新暨交流慶典—Oops! 萬聖惡作祭」今天登場，期盼藉由這場迎新舞展，提供高中職熱舞社一個展現自我的揮灑舞台。（圖由青年局提供）

