    首頁 > 生活

    迎接市博旅人 嘉市啟動14國AI語音翻譯導入旅諮服務

    2025/10/26 15:40 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠（左一）擔任「一日旅服人員」與嘉大外籍學生體驗AI翻譯的即時互動。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市長黃敏惠（左一）擔任「一日旅服人員」與嘉大外籍學生體驗AI翻譯的即時互動。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市12月將迎來「320+1城市博覽會」等大型活動，預料吸引眾多外國旅人到訪，市府今天舉辦「AI雙向翻譯機」啟用記者會，宣布在嘉義火車站旅遊服務中心及KANO遊客中心導入支援中、英、日、韓、印尼、泰、越南、等14國語言的AI即時翻譯服務，提昇旅遊諮詢服務。

    記者會現場邀請嘉義大學5位外籍學生化身觀光客，由市長黃敏惠擔任「一日旅服人員」體驗AI翻譯的即時互動。學生用各自母語詢問：「怎麼搭高鐵？」「洗手間在哪裡？」AI翻譯機立刻回應，語音流暢自然，實現跨語言的「零距離服務」。

    來自日本的學生坂本彩夏說，透過AI翻譯機可以直接用日文和志工聊天問路，不需要再打字翻譯，讓她更想推薦朋友來嘉義旅行。

    黃敏惠說，嘉市12月將迎來「320+1城市博覽會」、「國際管樂節」及「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」等大型活動，這項AI旅遊諮詢服務將成為嘉義市迎接世界的新門面，讓每位旅人不論來自哪個國家，都能感受到新的旅遊諮詢服務。

    市府表示，根據財政部統，今年1至6月嘉市住宿業營利事業銷售額達15億4616萬餘元，較去年同期成長14.11％，創歷史新高，顯示嘉義城市魅力已被更多國際旅人看見。

    市府觀光新聞處長張婉芬表示，AI雙向翻譯機支援中、英、日、韓、印尼、泰、越南、葡萄牙、西班牙、法國、德國、荷蘭、俄羅斯及義大利等14國語言，具備即時雙向口語翻譯與離線功能，操作簡便，即使無網路也能使用，市府並安排教育訓練，也讓旅服志工熟悉操作，讓與外國人溝通更順暢，提升服務效率。

    嘉市府今天宣布在嘉義火車站旅遊服務中心及KANO遊客中心啟動「AI雙向翻譯機」。（記者丁偉杰攝）

    嘉市府今天宣布在嘉義火車站旅遊服務中心及KANO遊客中心啟動「AI雙向翻譯機」。（記者丁偉杰攝）

