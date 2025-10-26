買卡卻無法打球？ 球友轟板橋羽球館資訊不透明

球友投訴，指購買的「三小卡」明明標示例假日可使用的時段，卻在抵達現場館方以「場地出租」為由拒絕進場，並要求自行留意Line群組公告。（圖由民眾提供）

新北市板橋1間羽球館遭球友投訴，指購買的「三小卡」明明標示例假日可使用的時段，卻在抵達現場館方以「場地出租」為由拒絕進場，並要求自行留意Line群組公告。球友表示，卡片上從未註明須加入Line，也未說明時段可能變動，質疑業者未事先告知、資訊不透明。記者試圖致電該羽球館求證，對方表示僅是一般員工，無法回應相關爭議。體育局長洪玉玲則回應，消費者有消費上的糾紛，可以提供具體事證，體育局及消保官會依消費者保護法協助處理。

該名球友指出，自己有購買「三小卡」上面明確標示平日、例假日可以使用的時段，不過26日早上按照上面給的時段上午10點至下午1點，但到現場卻被告知場地已經出租，沒辦法打球，還要求要看Line群組公告的消息。

球友表示，卡片正反面均未提及「請務必加入官方Line，以公告為準」，也未標註「時段可能變動」等提醒，導致現場也有3至4名球友白跑一趟。更有部分已預約的民眾也被拒絕入場，質疑場館為了出租場地營收臨時更改，損害消費者權益。

球友怒批，羽球館一會允許打、一會又臨時更改，管理混亂且要求民眾隨時關注Line群組公告。重點不在於預約與否，因為即使有預約的人也打不到球，而且前兩次去打球都沒有預約仍可以順利去打。但不論是卡片上、還是購買當下，都未註記、說明「務必加Line、看line」這件事，涉嫌廣告內容不實或引人錯誤，有觸犯「公平交易法」和「消費者保護法」的疑慮。而球館提出的補償方案是要他空等2個小時到中午才可打球。

