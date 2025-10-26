為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    買卡卻無法打球？ 球友轟板橋羽球館資訊不透明

    2025/10/26 15:40 記者羅國嘉／新北報導
    球友投訴，指購買的「三小卡」明明標示例假日可使用的時段，卻在抵達現場館方以「場地出租」為由拒絕進場，並要求自行留意Line群組公告。（圖由民眾提供）

    球友投訴，指購買的「三小卡」明明標示例假日可使用的時段，卻在抵達現場館方以「場地出租」為由拒絕進場，並要求自行留意Line群組公告。（圖由民眾提供）

    新北市板橋1間羽球館遭球友投訴，指購買的「三小卡」明明標示例假日可使用的時段，卻在抵達現場館方以「場地出租」為由拒絕進場，並要求自行留意Line群組公告。球友表示，卡片上從未註明須加入Line，也未說明時段可能變動，質疑業者未事先告知、資訊不透明。記者試圖致電該羽球館求證，對方表示僅是一般員工，無法回應相關爭議。體育局長洪玉玲則回應，消費者有消費上的糾紛，可以提供具體事證，體育局及消保官會依消費者保護法協助處理。

    該名球友指出，自己有購買「三小卡」上面明確標示平日、例假日可以使用的時段，不過26日早上按照上面給的時段上午10點至下午1點，但到現場卻被告知場地已經出租，沒辦法打球，還要求要看Line群組公告的消息。

    球友表示，卡片正反面均未提及「請務必加入官方Line，以公告為準」，也未標註「時段可能變動」等提醒，導致現場也有3至4名球友白跑一趟。更有部分已預約的民眾也被拒絕入場，質疑場館為了出租場地營收臨時更改，損害消費者權益。

    球友怒批，羽球館一會允許打、一會又臨時更改，管理混亂且要求民眾隨時關注Line群組公告。重點不在於預約與否，因為即使有預約的人也打不到球，而且前兩次去打球都沒有預約仍可以順利去打。但不論是卡片上、還是購買當下，都未註記、說明「務必加Line、看line」這件事，涉嫌廣告內容不實或引人錯誤，有觸犯「公平交易法」和「消費者保護法」的疑慮。而球館提出的補償方案是要他空等2個小時到中午才可打球。

    球友投訴，指購買的「三小卡」明明標示例假日可使用的時段，卻在抵達現場館方以「場地出租」為由拒絕進場，並要求自行留意Line群組公告。（圖由民眾提供）

    球友投訴，指購買的「三小卡」明明標示例假日可使用的時段，卻在抵達現場館方以「場地出租」為由拒絕進場，並要求自行留意Line群組公告。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播