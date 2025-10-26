防疫衝擊！ 社頭「蒜頭麵」休5天 埔鹽糯米節肉圓取消改推鴨肉米糕

彰化知名美食「社頭蒜頭麵」臉書公告，因豬肉貨源也不足，宣布周一到周五起公休5天。（翻攝社頭蒜頭麵臉書）

國內非洲豬瘟疫情持續延燒，中央今宣布「禁宰、禁運、禁廚餘養豬」措施再延長10天。禁令再起，讓不少以溫體豬為主的餐飲業者叫苦連天，彰化社頭知名美食「蒜頭麵」昨在臉書公告，因豬肉貨源不足，將於週一至週五（27日至31日）公休5天，提醒饕客「不要白跑一趟」。

同樣受衝擊的還有即將登場的「埔鹽糯米文化藝術節」。原本活動亮點之一是由阿璋肉圓老闆贊助500顆肉圓供民眾品嚐，卻因使用溫體豬肉，活動單位緊急宣布取消品嚐活動。埔鹽鄉長許文萍無奈表示「真拍謝，肉圓嘛GG了！」但她也透露，將由獲衛福部卓越組肯定的廍子社區志工團隊，準備鴨肉米糕接棒登場，香氣不減。

彰化縣長王惠美今日出席活動時受訪表示，日前彰化縣內5場與台中梧棲有重疊運輸紀錄的豬場緊急送驗，幸好結果均為陰性。她強調，縣府會持續嚴守防線，並要求養豬業者進出豬場務必遵守SOP。王惠美也說，延長禁宰與禁運雖對許多產業造成不便，但防疫仍須優先，呼籲大家配合政府措施，「一起守護好豬產業」。

預計11月2日舉行「埔鹽糯米文化藝術節」，由阿璋肉圓贊助500顆肉圓供民眾品嚐，因使用溫體豬肉，活動單位緊急宣布取消品嚐活動。（翻攝許文萍臉書）

彰化王惠美說，防疫仍須優先，呼籲大家配合政府措施。（記者陳冠備攝）

