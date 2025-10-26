為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園萬聖城首日湧人潮 散場垃圾滿地

    2025/10/26 14:52 記者鄭淑婷／桃園報導
    「2025桃園萬聖城」活動25日晚間湧入大量遊客，散場後會場留下大量垃圾。（擷取自臉書桃園爆報二）

    為期9天的「2025桃園萬聖城」活動於昨（25）日正式開城，由「古堡狂歡、金曲派對」打頭陣，晚間湧入大量遊客，但散場後會場留下大量垃圾，滿地都是穿過的雨衣墊子、喝完的飲料等，民眾批「公德心何在」；桃市府觀光旅遊局表示，昨晚活動後於20分鐘內完成會場初步清理，現場設置有大量垃圾桶，並有專人協助分類、巡場，呼籲遊客一同維持環境。

    觀旅局表示，桃園萬聖城25日盛大開幕後，為確保活動期間會場環境整潔，會場內設置有大量垃圾桶，且均有專人協助垃圾分類，清潔人員也會不定時巡檢和即時清理，維持整體環境的乾淨有序。

    此外，主持人於活動期間會加強提醒民眾注意垃圾分類與不亂丟垃圾，呼籲大家共同維護會場環境，而昨晚活動結束後，市府立即啟動清潔工作，並在20分鐘內完成會場的初步清理。

    觀旅局強調，會場清潔工作會持續精進，感謝民眾的支持與配合，期盼大家共同維護良好的環境。

    「2025桃園萬聖城」活動25日晚間湧入大量遊客，散場後會場留下大量垃圾。（擷取自臉書桃園爆報二）

