桃園萬聖城首日湧人潮 散場垃圾滿地

「2025桃園萬聖城」活動25日晚間湧入大量遊客，散場後會場留下大量垃圾。（擷取自臉書桃園爆報二）

為期9天的「2025桃園萬聖城」活動於昨（25）日正式開城，由「古堡狂歡、金曲派對」打頭陣，晚間湧入大量遊客，但散場後會場留下大量垃圾，滿地都是穿過的雨衣墊子、喝完的飲料等，民眾批「公德心何在」；桃市府觀光旅遊局表示，昨晚活動後於20分鐘內完成會場初步清理，現場設置有大量垃圾桶，並有專人協助分類、巡場，呼籲遊客一同維持環境。

觀旅局表示，桃園萬聖城25日盛大開幕後，為確保活動期間會場環境整潔，會場內設置有大量垃圾桶，且均有專人協助垃圾分類，清潔人員也會不定時巡檢和即時清理，維持整體環境的乾淨有序。

請繼續往下閱讀...

此外，主持人於活動期間會加強提醒民眾注意垃圾分類與不亂丟垃圾，呼籲大家共同維護會場環境，而昨晚活動結束後，市府立即啟動清潔工作，並在20分鐘內完成會場的初步清理。

觀旅局強調，會場清潔工作會持續精進，感謝民眾的支持與配合，期盼大家共同維護良好的環境。

「2025桃園萬聖城」活動25日晚間湧入大量遊客，散場後會場留下大量垃圾。（擷取自臉書桃園爆報二）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法