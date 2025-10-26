台英大學聯盟成功續約 8校深化雙語教學與淨零綠能

「台英大學聯盟」（TUKUC）近日正式續約，包括台灣大學、愛丁堡大學等8所全球知名大學攜手深化合作，持續推動雙語教育與淨零永續。（台師大提供）

台灣、英國高教名校結盟深化合作！「台英大學聯盟」（TUKUC）近日正式續約，包括台灣大學、愛丁堡大學等8所全球知名大學攜手深化合作，持續推動雙語教育與淨零永續。此次締約象徵台英高等教育夥伴關係進入新階段，雙方將共同拓展學術合作、師生互訪、雙聯學位與國際教育的多元發展。

TUKUC於2023年成立，是推動台灣高教合作的重要平台，聯盟成員包括台灣的台灣大學、清華大學、台灣師範大學與中山大學，以及英國的愛丁堡大學、利物浦大學、新堡大學與西蘇格蘭大學。

請繼續往下閱讀...

「台英大學聯盟第二屆年會」近日於愛丁堡舉行，超過60位學者與會，共同探討社會責任、淨零轉型與文化民主的未來方向。雙方達成合作協議並正式續約，8校將聚焦「雙語教學」與「淨零綠能」2大主題，推動長期、深度的跨國合作。

出席見證的駐英國台北代表處愛丁堡辦事處處長丁志華指出，從台南新樓醫院的創建、噶瑪蘭威士忌的釀造技術，到台灣茶葉遠銷英國的歷史，皆可見蘇格蘭對台灣發展的重要影響。目前台英大學聯盟已在半導體與綠能等領域展開前瞻研究，並共同推動2050淨零排放目標。台灣不僅是民主與科技的參與者，更是全球綠能的重要夥伴，盼藉交流讓永續理念融入民間互動。

中山大學校長李志鵬表示，台灣在全球永續發展中扮演關鍵角色並肩負重要責任，中山大學已與多所英國大學展開合作，而去年於中山大學舉行的首屆台英大學聯盟年會，已促成雙方在雙語教育、淨零政策與青年培力等面向的長期合作。台灣與英國同樣珍視民主、開放與創新的價值，雙方不僅有責任，也有能力攜手回應全球挑戰。

英國文化協會台灣辦事處主任 Susan Milner 提到，此次會議不僅是政策與學術的交流平台，更是文化、教育與外交交會的重要契機。她指出，從外交到教育、從技術到文化，台英雙方展現出共同的願景與行動力，為全球綠能轉型與社會責任注入新動能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法