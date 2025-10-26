為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東社造雙年成果展 27支團隊秀成果

    2025/10/26 14:59 記者黃明堂／台東報導
    台東社區成果展上各社區交流。（記者黃明堂攝）

    台東社區成果展上各社區交流。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府推動社區營造，今天舉辦雙年成果展，以「社造，應該都找得到」為題，邀請113、114年入選團隊，在台東美術館展示成果，進行多元對話，一同在社造的道路上前進。

    縣政府表示，今年活動以雙年成果展的形式呈現之外，更是由社區夥伴共同共創完成，讓社區自己說話、自己策展，透過這些能量，逐步交織成獨特的慢實力。

    文化處指出，這次展覽共匯聚27組社造團隊，其中不乏連續兩年深耕的延續型計畫，例如池上鄉公所連續兩年以公民審議落實居民參與公共政策，獲得地方讚許；南島社區大學發展協會從糖業聚落出發，深耕糖業歷史，再現逐漸塵封的記憶；阿度蘭阿美斯文化協進會以社區報為媒介，連結跨世代共同書寫地方日常，讓刊物成為能量累積的載體；卑南族民族自治事務促進協會則採集卑南族釀酒植物與狩獵知識，製作兼具美感與實用的工具書，成為文化傳承的新形式等等，各團隊都展現社區能量的持續發展與累積。

    活動現場除了靜態展示外，還規劃社區交流，接下來將於11月8日推出文化走讀，安排社區實境解謎一日體驗，邀請民眾走入社區，用五感感受地方能量、重新定位自己與土地的關係。

    台東社區成果展。（記者黃明堂攝）

    台東社區成果展。（記者黃明堂攝）

