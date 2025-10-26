為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鐵粉給紅包 「遊學太子爺」全捐駐駕新惠宮

    2025/10/26 15:10 記者蔡宗憲／屏東報導
    廖大乙（左）為「遊學太子爺」移駕時，將紅包悉數捐給廟方。（記者蔡宗憲攝）

    無宮無廟的「遊學太子爺」魅力驚人，農曆3月23日至今駐駕屏東新園新惠宮，儘管管理人、知名民俗專家廖大乙始終秉持「談錢非宗教」立場，堅持不接受募款，不過仍有「鐵粉」信徒偷偷奉上紅包，廖大乙今天為「遊學太子爺」移駕時，將紅包悉數捐給廟方，貫徹祂特有的「遊學」精神。

    傳奇色彩濃厚的「遊學太子爺」，由廖大乙從50年前開始一路相伴遊歷，至今已巡迴全台各大廟宇，這次駐駕新園新惠宮已是第1103個廟宇，長期以來堅持不涉入政治、不靠私人企業，更不接受任何募款。

    由於遊學太子爺所到之處常傳出有信徒「發爐」中大樂透等巨額獎金，因此被視為是財運超旺的神明，這次駐駕新惠宮，儘管廖大乙堅持「談錢非宗教」，但仍有虔誠信徒奉上紅包，但廖大乙全部捐給新惠宮，強調「太子爺的心意不在紅包，而是信眾的平安」。

    廖大乙表示「遊學太子爺」，接下來將轉往雲林口湖鄉下崙興安代天府繼續遊歷，盼信眾能多行善積德，才是真正的財源廣進。

