台南大遠百為偏鄉童募鞋 今年目標送南、花20所小學300雙

台南大遠百發起今年公益募鞋活動，目標三百雙運動鞋送給台南、花蓮等災區偏鄉20所小學的弱勢學生。（圖由台南大遠百提供）

台南大遠百舉辦第17屆「跑吧！我們一起向前衝公益募鞋活動 」，迄今17屆以來已募集超過3500雙運動鞋，邀請民眾和愛心人士繼續響應這公益活動，今年目標希望在11月23日前為南市北門、七股、將軍區偏鄉國小和花蓮縣秀林、富世等共20所小學偏鄉學童募到300雙運動鞋，作為耶誕禮物送給學童們。

今年7月初，台南受到丹娜絲颱風侵襲，重創整個沿海地區、以北門、七股、將軍等區特別嚴重，台南大遠百第一時間前往關心並捐贈物資、並表示今年「愛分享 遠百耶誕公益點燈活動」贈送偏鄉孩童運動鞋，也會將運動鞋名額送給沿海地區弱勢學童，希望居民早日回歸正常生活。

請繼續往下閱讀...

南市北門區北門國小校長李宜學表示，現階段的孩子好動、發育快，鞋子時常損壞或是太小需更換，這對風災後需重建家園的關懷家庭來說，是筆額外費用。台南大遠百從17年前開始發起公益募鞋活動，號召有愛心的顧客一起為小朋友募鞋，每位愛心認購者可拿到大遠百的發票和感謝狀，還可獲得學校開立的抵稅收據。最開心的是小朋友會親筆書寫感謝小卡片寄到顧客手中，讓所有師生都非常高興、感謝。

大遠百表示，響應公益募鞋的民眾，可在11月23日之前到台南大遠百5樓客服中心認購運動鞋，認購價每雙990元，今年目標是募集300雙運動鞋，送給台南市偏鄉小學有北門區蚵寮、文山、三慈、北門，錦湖等國小；七股區樹林、竹橋、大文、建功、三股、後港、篤加等國小；將軍區漚汪、鯤鯓、長平、將軍、苓和與花蓮縣秀林鄉秀林、富世國小等共20所小學學童，民眾認購愛心運動鞋還可以參加大遠百的週年慶滿額贈禮活動，邀請民眾一起來響應這有意義的愛心活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法