桃園非洲豬瘟應變會議改採視訊 農友再疾呼設置高標準廚餘蒸煮中心

台中市發生全國首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰今（26）日宣布延長禁宰運、禁廚餘養豬政策10天，桃市府下午召開應變會議，由市長張善政主持，並與農會、養豬協會代表視訊連線，桃園養豬協會理事長林承德再次疾呼設置高標準、統一的蒸煮中心，否則桃園黑毛豬產業恐被消滅，農業局長陳冠義表示，將與環保局配合討論合適的地點。

陳冠義表示，桃園市總共有261家養豬場、豬隻頭數超過11萬1000頭，市府在3天內已完成所有疫調工作，包含98家使用廚餘餵養的養豬場，目前桃園市沒有任何非洲豬瘟疫情發生。

桃市府原本預計與農友代表面對面，考量疫情期間改採視訊連線，林承德提到，禁用廚餘政策恐把黑毛豬產業消滅，過去6年來一直缺乏完整的配套措施，此次疫情又起，希望趕緊設立一個高標準的蒸煮中心，真正能夠去化大量廚餘，也能解決養豬戶問題，否則未來還是會面臨相同的問題。

陳冠義表示，禁止餵養廚餘改採飼料，成本飆升造成產業資金上的問題，農友希望中央跟地方能補貼飼料，這部分會向中央反映，同時請農業局同仁與協會溝通討論，列為市府第2預備金的補貼參考；此外，產業也提到畜牧場轉型，把好的留下並協助需要轉型的畜牧場，而桃園市以養殖黑毛豬為主，11萬1000多頭有8萬3000多頭為黑毛豬，農友建議未來如能持續使用廚餘餵養，建議設置統一的蒸煮中心，農業局將配合環保局探討合適的地點。

至於禁餵廚餘衍生去化問題，環保局長顏己喨表示，一般民生廚餘都由清潔隊收運，直接送往桃園生質能中心處理，每天處理量能約在60到70噸左右，養豬廚餘則全部進入泓橋公司處理，這部分的處理量約佔70%到80%，若廚餘量暴增、出現所謂的「廚餘黑數」，超出2處現有的處理量能時，仍有保障掩埋場作為最終去處，但希望儘量減少送往掩埋場，呼籲落實廚餘收運與處理，避免出現漏洞。

張善政會後受訪表示，農業部在22日上午10點宣布台中出現非洲豬瘟，桃園市在11點30分即提出10項因應措施，涵蓋農業局、環保局、教育局等範疇，這4天各局處沒日沒夜在處理，今日視訊會議主要連線對象包括農會、養豬協會等，針對農友提出的問題會逐一向中央反映。

張善政表示，農友反映的問題包括目前不能使用廚餘養豬，但飼料成本比廚餘高很多，同時又禁宰豬隻無法出售，農友馬上會陷入財務上的困境；再者，未來是否設置集中式的廚餘蒸煮中心，將非洲豬瘟的風險降到最低，最後則是豬價問題，現在中央又延長10天禁宰令，解除後豬價變動難以預料，可能出現價格波動，中央應主動規劃穩價措施，像是釋出冷凍豬肉等，市府消保官也會監控豬價，讓消費者仍就能有平價的豬肉。

張善政也提到，桃園市廚餘的去化暫時沒有太大問題，而廚餘所產生的水，後續應妥善處理避免影響河川。

