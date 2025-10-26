為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    117神尊齊聚！三山國王客底文化節 39宮廟祈福壯觀

    2025/10/26 14:32 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣年度客家盛事「三山國王客底文化節」，於10月25、26日在永靖鄉同霖宮隆重登場，117尊神尊齊聚，為歷年最大規模。（記者陳冠備攝）

    彰化縣年度客家盛事「三山國王客底文化節」，於10月25、26日在永靖鄉同霖宮隆重登場，117尊神尊齊聚，為歷年最大規模。（記者陳冠備攝）

    彰化縣年度客家盛事「三山國王客底文化節」，於10月25、26日在永靖鄉同霖宮隆重登場。今年由縣內39間三山國王廟共同參與、117尊神尊齊聚，為歷年最大規模。彰化縣長王惠美今（26日）出席開幕式，期盼透過系列活動，傳承並發揚彰化深厚的客家文化底蘊。

    活動首日晚間舉行「火把迎神遶境祈福」，信眾手持象徵光明與正氣的火把，從永安宮出發，沿永靖主要街道步行至同霖宮，全程約2公里，吸引約600名民眾熱情參與，縣長王惠美昨晚也跟著眾人一起持火把遶境，象徵驅邪迎福，展現客家信仰的活力。

    次日活動包括開幕式、朝聖典禮及宮廟交接儀式等，現場還規劃「客庄揚藝樂舞秀」、客家藝文體驗、走讀小旅行等內容，由文史工作者帶領民眾走訪同霖宮、忠實第等客庄景點，深入認識永靖的客家歷史與文化特色。

    王惠美表示，彰化縣三山國王客家文化協會自2002年起開始整合縣內39間宮廟擲筊輪流舉辦文化節活動，是為凝聚縣內客家鄉親之間的情誼。今年由同霖宮主辦，將縣內39間廟宇共117尊神尊齊聚一堂，為眾人祈福，讓信眾一次獲得所有神明的庇佑。

    客委會副主委邱星崴表示，「三山國王」是客家重要信仰象徵，許多桃竹苗地區的三山國王廟宇，最早都由彰化分香而去，顯見彰化在客家信仰傳承中的關鍵地位。永靖鄉長魏碩衛表示，盼藉文化節讓更多人看見永靖客庄文化之美，達成保存客家精神的願景。

    活動首日晚間舉行「火把迎神繞境祈福」，縣長王惠美（左2）跟著眾人一起持火把遶境，象徵驅邪迎福。（記者陳冠備攝）

    活動首日晚間舉行「火把迎神繞境祈福」，縣長王惠美（左2）跟著眾人一起持火把遶境，象徵驅邪迎福。（記者陳冠備攝）

    彰化縣年度客家盛事「三山國王客底文化節」，今日舉行開幕式，現場表演客家方口獅等客庄文化。（記者陳冠備攝）

    彰化縣年度客家盛事「三山國王客底文化節」，今日舉行開幕式，現場表演客家方口獅等客庄文化。（記者陳冠備攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播