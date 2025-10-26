117神尊齊聚！三山國王客底文化節 39宮廟祈福壯觀

彰化縣年度客家盛事「三山國王客底文化節」，於10月25、26日在永靖鄉同霖宮隆重登場，117尊神尊齊聚，為歷年最大規模。（記者陳冠備攝）

彰化縣年度客家盛事「三山國王客底文化節」，於10月25、26日在永靖鄉同霖宮隆重登場。今年由縣內39間三山國王廟共同參與、117尊神尊齊聚，為歷年最大規模。彰化縣長王惠美今（26日）出席開幕式，期盼透過系列活動，傳承並發揚彰化深厚的客家文化底蘊。

活動首日晚間舉行「火把迎神遶境祈福」，信眾手持象徵光明與正氣的火把，從永安宮出發，沿永靖主要街道步行至同霖宮，全程約2公里，吸引約600名民眾熱情參與，縣長王惠美昨晚也跟著眾人一起持火把遶境，象徵驅邪迎福，展現客家信仰的活力。

次日活動包括開幕式、朝聖典禮及宮廟交接儀式等，現場還規劃「客庄揚藝樂舞秀」、客家藝文體驗、走讀小旅行等內容，由文史工作者帶領民眾走訪同霖宮、忠實第等客庄景點，深入認識永靖的客家歷史與文化特色。

王惠美表示，彰化縣三山國王客家文化協會自2002年起開始整合縣內39間宮廟擲筊輪流舉辦文化節活動，是為凝聚縣內客家鄉親之間的情誼。今年由同霖宮主辦，將縣內39間廟宇共117尊神尊齊聚一堂，為眾人祈福，讓信眾一次獲得所有神明的庇佑。

客委會副主委邱星崴表示，「三山國王」是客家重要信仰象徵，許多桃竹苗地區的三山國王廟宇，最早都由彰化分香而去，顯見彰化在客家信仰傳承中的關鍵地位。永靖鄉長魏碩衛表示，盼藉文化節讓更多人看見永靖客庄文化之美，達成保存客家精神的願景。

